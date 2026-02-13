رحيل "صديق الجميع".. نبض الوفاء في وداع "عبد المجيد صديقي"

احتشد آلاف المصلين في جنازة عبد المجيد صديقي ليلة الخميس، حيث وصفه الموظفون بأنه الرجل الذي ظل متصلاً بفريق عمله حتى أيامه الأخيرة.

أقيمت صلاة الجنازة في "مسجد القوز الكبير" في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث ملأ المصلون المسجد وباحاته. ووقف الأصدقاء، وأفراد العائلة، والموظفون، والأقارب، والمحبون جنباً إلى جنب في صلاة خاشعة.

وبعد الصلاة، توجه الحشد نحو مقبرة القوز لمراسم الدفن التي تمت في حوالي الساعة 10:45 مساءً. واصطفت المركبات في الشوارع المحيطة بينما سار الناس بطريقة منظمة نحو المقبرة، وبقي الكثيرون في موقع الدفن يرفعون الدعوات لفقيدهم.

وقد تواجدت صحيفة "خليج تايمز" في المقبرة وتحدثت إلى بعض الموظفين الذين عملوا مع مجموعة صديقي لسنوات طويلة. وأكد الكثيرون أنهم لا ينعون رئيساً لمجلس الإدارة فحسب، بل ينعون شخصاً كان يعاملهم كأفراد عائلته.

وقال أحد الموظفين، الذي عمل في الشركة لمدة 15 عاماً، إن رجل الأعمال الراحل كان يطمئن شخصياً على الموظفين كل يوم:

"كل يوم في تمام الساعة 6:30 مساءً، كان يتصل بمتجرنا ليسأل عما يحدث، وكيف حال الموظفين، وما إذا كان هناك زوار في المركز التجاري أو المتجر. لم يكن الأمر يتعلق بالعمل فحسب؛ لقد كان يهتم بنا بصدق."

وقال موظف آخر، قضى 12 عاماً في الشركة، إن أكثر ما كان يميز الراحل هو عدالته: "الجميع كانوا سواسية بالنسبة له. لم يكن هناك تمييز بين كبار الموظفين وصغارهم. هذا شيء أعجبت به بشدة؛ لقد كان يحترم كل شخص".