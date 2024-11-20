رحيل "سلطانة رابي"رائدة التعليم بدبي عن عمر 87 عاماً

وقد شارك ابن أخيها، صابر رابي، مدير إدارة خدمات الطوارئ العامة، ذكرى مؤثرة: "بالأمس، مات جزء مني. حتى في أيامها الأخيرة، كانت قلقة بشأن راحة الزوار في المستشفى. كانت تفكر دائمًا في مصالح الآخرين قبل مصالحها الخاصة. بوبو، سأفتقدك دائمًا حتى يأتي اليوم الذي ألتقي بك فيه في الجنة".