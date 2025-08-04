رحيل جندي الإمارات في حادث مأساوي بعمان… والجنازة غداً في دبي

أكدت عائلة محمد فرج، الجندي الإماراتي السابق البالغ من العمر 70 عاماً، والذي توفي في حادث تصادم مميت بسيارة في عمان يوم السبت 2 أغسطس، أن الجثمان سيُعاد إلى الإمارات مساء اليوم (4 أغسطس).

سيتم إقامة جنازته في مقبرة القصيص بدبي يوم الثلاثاء 5 أغسطس.

كان الأب لستة أبناء مسافراً مع زوجته وابنته إلى صلالة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، عندما اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى كانت تسير بسرعة عالية قادمة من الاتجاه المعاكس. وقد لقي سائق السيارة الأخرى، المواطن العماني ناصر الكندي، الذي كان معلماً في مادة الرياضيات، حتفه أيضاً في الحادث.

رافق ناصر عائلته في السيارة، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

قدم أنصار التميمي، أحد أبناء المرحوم، تعازيه لعائلة الكندي، ودعا له بالرحمة، قائلاً: "عائلة المواطن العماني ناصر الكندي في دعائنا وأفكارنا دائماً."

ستعود ابنة محمد فرج، سميرة، إلى الإمارات مع جثمان والدها الليلة عبر رحلة قادمة من صلالة.

وقال الأخ: "كانت سميرة المحبوبة لدى والدنا. سيكون من الصعب جداً عليها دفن والدنا. ونحن كذلك، لكن بالنسبة لسميرة، سيكون الأمر الأصعب. نحن فخورون بها."

ومع ذلك، زوجة محمد فرج التي ظلت معه تقارع المرض لأكثر من 54 عاماً، فاطمة الهاشمي البالغة من العمر 69 عاماً، لن تتمكن من حضور دفن زوجها، حيث ذكر الأطباء في عمان أنها غير قادرة على السفر جوًا.

تعافت فاطمة الآن من حالتها المستقرة، لكنها أصيبت بجروح في الأضلاع نتيجة الحادث، مما أدى إلى تمزق في الرئتين. وقال أنصار التميمي إن أخته عالية وزوجها عبدالله، اللذين كانا مسافرين في سيارة أخرى مع ابنهما البالغ عامين، سيبقيان مع والدتهم.

وأضاف الابن الحزين: "قد تحتاج والدتي لبضعة أيام أخرى للبقاء. نأمل يومين إضافيين."

تفاصيل الجنازة

ستقام جنازة محمد فرج بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء 5 أغسطس في مقبرة القصيص.

سيتم قبول التعازي لعائلة الجندي السابق، الذي خدم وطنه لمدة 27 عاماً، بدءًا من الثلاثاء 5 أغسطس بعد الدفن وحتى الخميس 7 أغسطس. بإمكان من يرغب في تقديم واجب العزاء زيارة العائلة من الساعة 10 صباحاً حتى آذان صلاة الظهر خلال النهار، ومن بعد صلاة العصر حتى آذان صلاة العشاء مساءً.

ستُقام مجالس العزاء للنساء في منزل الفقيد بمنطقة مردف، بينما ستُعقد مجالس الرجال في موقع آخر بالمنطقة.

قالت العائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدنا، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يرفعه إلى أعلى المقامات مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين. وما أحسن أولئك رفيقاً!"

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تضحية الابنة

أشاد الإخوة خلال حديثهم لـ "خليج تايمز" بأختهما سميرة، التي كانت في سيارة الحادث.

قال أنصار التميمي: "كانت دائماً من تتخلى عن حياتها اليومية وتضحّي بكل شيء لمرافقة والدنا ورعايته أثناء علاجه في الخارج والمنزل مع والدتنا. كان والدنا يفضل سميرة لأنه كان يشعر بحبها غير المشروط."

وأوضح أن أخته ما تزال في حالة صدمة بعد وجودها في السيارة نفسها التي توفي فيها والدها.

وقال: "كان والدي يحب وطنه بكل حياته. شارك إنجازات عظيمة مع والدتنا، ثم سميرة، ثم جميعنا."

مشجع متعصب لكرة القدم

استرجع أنصار ذكريات والده معبراً عن حبه الشديد لكرة القدم.

وقال: "كان محبوباً وموضع احترام كرياضي يحب كرة القدم حتى في الجيش. وكان ناديه المفضل في دبي هو نادي الأهلي. كان مشجعاً متعصباً."