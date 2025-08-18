رحيل جاسم الحداد لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق

توفي الأحد 17 أغسطس، اللاعب السابق للمنتخب الإماراتي لكرة القدم ونادي الشارقة، جاسم محمد عبدالله يوسف الحداد.
اشتهر الحداد برشاقته ومهارته، فاستحق لقب "لاعب الباليه". كان أول لاعب يفوز بكأس الدولة مع نادي الشارقة، وأصغر لاعب ينضم إلى منتخب الإمارات في سن السادسة عشرة.
مثل الإمارات العربية المتحدة في كأس الخليج الثالثة والرابعة والخامسة، وكأس فلسطين 1975، وتصفيات آسيا 1979، وبطولة مرديكا 1981.
في مقابلة مع صحيفة الشارقة نيوز عام ٢٠٢٢، استذكر الحداد فترة لعبه في نادي الشارقة، قائلاً: "منذ افتتاح النادي عام ١٩٧٧، ونحن هنا. أول مرة لعبنا فيها على ملعب عشبي في الدولة كانت في هذا الملعب". استذكر العديد من المباريات والذكريات الجميلة في النادي، لكنه أضاف: "الآن، بعد خضوعي للعديد من عمليات الركبة، أصبحت حركتي بطيئة جدًا. لا أستطيع سوى المشي، لا أستطيع الجري".
تحدث عن شغفه المبكر بكرة القدم، مستذكرًا لعبه في فرق المدرسة والأحياء، ومشاركته في تنظيم المباريات رغم كونه أصغر اللاعبين سنًا. انتقل من الكويت إلى الإمارات في الرابعة عشرة من عمره، وانضم إلى نادي العروبة، حيث لعب حتى اعتزاله.
نشأ الحداد في عائلة كروية، حيث كان أقاربه يوسف وعبد الرحمن وإسماعيل يمثلون نادي الشارقة. أجبرته الإصابات على الاعتزال عام ١٩٨٥، لكنه ظل يُعرف بـ"الغزال الأسمر" لرشاقته ومهارته، ويُذكر في صورة مع المغفور له الشيخ زايد بعد فوزه بكأس عام ١٩٩٧.