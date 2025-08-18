رحيل جاسم الحداد لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق

في مقابلة مع صحيفة الشارقة نيوز عام ٢٠٢٢، استذكر الحداد فترة لعبه في نادي الشارقة، قائلاً: "منذ افتتاح النادي عام ١٩٧٧، ونحن هنا. أول مرة لعبنا فيها على ملعب عشبي في الدولة كانت في هذا الملعب". استذكر العديد من المباريات والذكريات الجميلة في النادي، لكنه أضاف: "الآن، بعد خضوعي للعديد من عمليات الركبة، أصبحت حركتي بطيئة جدًا. لا أستطيع سوى المشي، لا أستطيع الجري".