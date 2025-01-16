رحيل القابلة الهولندية "فيلهلمينا": 60 عاماً في خدمة نساء الفجيرة
فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شخصية محبوبة، وهي "فيلهلمينا"، القابلة الهولندية التي كرست أكثر من 6 عقود من عمرها لخدمة نساء الفجيرة والمناطق المحيطة بها.
وصلت الدكتورة منى، التي يناديها السكان المحليون باسمها، إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1964. وخلال فترة وجودها في البلاد، تبنت الثقافة المحلية وتعلمت التحدث باللغة العربية، مما عزز ارتباطها بالمجتمع الذي خدمته.
وأسست الدكتورة منى أول عيادة للولادة في الفجيرة عام 1967 بالتعاون مع زميلتها "جوان إليوت"، لتصبح شخصية رئيسية في توفير الرعاية الأساسية للنساء الحوامل، وخاصة في المناطق النائية. وقد لجأت العديد من الأسر، بما في ذلك تلك القادمة من سلطنة عمان المجاورة، إلى مساعدتها، مدفوعة بسمعتها في الاحتراف والتعاطف.
ولم تقتصر مساهماتها على توليد الأطفال فحسب، بل قدمت مجموعة من الخدمات الصحية للنساء في المنطقة وأقامت علاقة حميمة مع المجتمع.
وكانت عيادة الدكتورة منى المتواضعة، والتي تطورت فيما بعد إلى مستشفى للولادة في عام 2000، مكانًا تتلقى فيه النساء الرعاية بكل حب واحترام، وفي كثير من الأحيان بأسعار معقولة جدًا.
وقال أحمد الحفيتي، نائب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة الشرق للرعاية الصحية في الفجيرة: "كجزء من عملي، كنت أزورها بشكل متكرر، وتم بيننا تعاون في مناسبات عدة. ساعدت في ولادة العديد من الأطفال، بما في ذلك أطفال عائلتي. كانت محترمة ومتواضعة ومحبوبة من الجميع. كانت علاقتها بالنساء والأطفال فريدة حقًا".
ويتذكر خميس خلفان الكندي، أحد سكان الفجيرة، بحنين وصول الدكتورة منى إلى الإمارات عام 1964، ويقول: "اشتهرت هي وزميلتها بالدكتورة منى والدكتورة جوان، وكان الناس يأتون من بعيد طلباً للعلاج منها، وفي بداية مسيرتها أنشأت منزلاً صغيراً كمستشفى لعلاج وتوليد الأطفال، وعرّفت السكان المحليين على وجود مستشفى حديث ومنهجي للولادة".
وبنت علاقة قوية ومحبة مع المجتمع، وكانت حريصة على تقديم الخدمات لأهالي المناطق النائية، وكانت صبورة مع النساء لتسهيل الولادة الطبيعية لهن مقابل أجر زهيد. وقالت خميس: "شكراً من القلب دكتورة منى، لأنك رائدة في الخدمة الإنسانية والعمل من أجل الإنسانية في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي".
بالنسبة للكثيرين، كانت الدكتورة منى بمثابة عائلة. قالت أم محمد، وهي مقيمة في الفجيرة: "كانت طبيبة لنا جميعًا، وكان الجميع يحترمها. كانت دائمًا مبتسمة ومهتمة وصبورة، وكانت تتأكد من حصولنا على أفضل رعاية.
"كانت لطفها وتفانيها لا مثيل لهما. حتى عندما سمعت أن العيادة ستغلق أبوابها (ليعاد فتحها كمستشفى)، شعرت بالحزن لأنني كنت آمل أن تتمكن من ولادة طفلي مرة أخرى."
لقد امتد دفء الدكتورة منى إلى ما هو أبعد من المجال الطبي. تتذكر كوثر عزالدين، وهي مهاجرة سورية أنجبت ابنتها على يد الدكتورة منى قبل 19 عامًا، أنها كانت لطيفة للغاية وكانت تتحدث اللهجة المحلية بطلاقة. تقول عزالدين: "كانت ودودة للغاية، وكان الجميع يحبونها. أتذكر أنها حضرت حفل زفاف في العائلة".
كما تحدث سكان خورفكان عن رعاية الدكتورة منى بكل حب. وقالت سامية، إحدى سكان خورفكان: "لقد ساعدت أختي وأمي منذ سنوات. أتذكر أن أختي قيل لها إنها بحاجة إلى عملية قيصرية، لكن الدكتورة منى رفضت وساعدتها في الولادة الطبيعية. لقد كانت طبيبة حقيقية وأظهرت دائمًا لطفًا كبيرًا للجميع".
يتميز إرث الدكتورة منى بالعناية الاستثنائية التي قدمتها والتأثير الذي أحدثته في حياة عدد لا يحصى من الناس على مر السنين. ولن ننسى عملها في الفجيرة أبدًا. وكما قال أحد السكان المحليين: "لقد رحلت عنا، لكن ابتسامتها وتأثيرها سيظلان إلى الأبد في قلوبنا".