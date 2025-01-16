رحيل القابلة الهولندية "فيلهلمينا": 60 عاماً في خدمة نساء الفجيرة

لقد امتد دفء الدكتورة منى إلى ما هو أبعد من المجال الطبي. تتذكر كوثر عزالدين، وهي مهاجرة سورية أنجبت ابنتها على يد الدكتورة منى قبل 19 عامًا، أنها كانت لطيفة للغاية وكانت تتحدث اللهجة المحلية بطلاقة. تقول عزالدين: "كانت ودودة للغاية، وكان الجميع يحبونها. أتذكر أنها حضرت حفل زفاف في العائلة".