رحيل"ديفيد هيرد": مهندس النفط عاشق صحراء الإمارات
توفي "ديفيد هيرد"، مهندس النفط الرائد في أبوظبي والمؤلف الذي ساهم في صناعة النفط وتاريخ العاصمة منذ عام 1963، في مستشفى بميونيخ، يوم الجمعة، بعد أن خسر معركته مع السرطان.
وسيتم دفن البريطاني في ويلز خلال الأيام المقبلة، وتخطط عائلته لإقامة حفل تذكاري على شرفه في أبو ظبي عند عودتهم.
وُلِد هيرد عام 1939، وكان شغوفاً بالاستكشاف والمغامرة والأدب. استمر في مشاركة معرفته وخبراته بحماس حتى الأسبوعين الأخيرين من حياته. في التاسع من أكتوبر، قدّم أحدث إصداراته بعنوان "النفط أخيراً" — وهو الكتاب السادس ضمن سلسلة أطلقها عام 2011 تحت عنوان "من اللؤلؤ إلى النفط" — وذلك أمام جمهورٍ يزيد عن 50 شخصاً في ميونيخ، من بينهم قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا.
وقالت زوجته "فراوكه هيرد باي"أقيم الحدث في مكتبة كبيرة في وسط ميونيخ؛ وكان ديفيد لا يزال قادراً على التحدث، وشارك العديد من القصص المثيرة للاهتمام، وعلق بروح الدعابة على الصور المختارة (من رحلته) التي تم نشرها على الجدران" .
"لقد كان حدثاً مهماً للغاية وكان قادراً على القيام بذلك (بشكل نشط)، ولكن بعد عشرة أيام تغلب عليه السرطان، وتوفي يوم الجمعة.
خلال 61 عاماً قضاها في العاصمة، استمتع هيرد بالتجول في صحاري الإمارات وبحارها وحضور فعالياتها الثقافية. وعندما سُئل عن المكان الذي يفضل قضاء معظم وقته فيه، قال: "بالتأكيد ليس في المدينة - بل في الصحراء."
عندما انضمت هيرد باي إلى زوجها في الإمارات العربية المتحدة عام 1967، قالت إنه كانت هناك كثبان رملية خلف مجمعهم مباشرة.
"كنا نملك كلباً، وفي يوم الجمعة كنا نأخذ الكلب للركض في الصحراء."
آخر مرة ذهبوا فيها في رحلة صحراوية إلى أبو ظبي كانت في عام 2023. كان هيرد مغامراً واستمر في ممارسة شغفه بالطبيعة طوال حياته.
"لقد انخرطنا بشدة في ما تقدمه أبوظبي. كنا نذهب إلى البحر كثيراً؛ فقد امتلكنا أحد أوائل الزوارق السريعة الصغيرة التي تم استيرادها إلى أبوظبي، والتي استخدمناها بشكل متكرر للإبحار حول الجزيرة. كما قمنا بالعديد من الرحلات سيراً على الأقدام بين أبوظبي وعُمان."
وأضافت أنهم استمتعوا مؤخراً بحضور الفعاليات الثقافية في جامعة نيويورك أبوظبي ورؤية التطورات الحديثة في البلاد.
وعندما وصل هيرد إلى أبو ظبي في عام 1963 للعمل كمهندس بترول في شركة أبو ظبي للبترول، "كانت هذه أول وظيفة له مباشرة بعد التخرج من الجامعة وبقي معهم حتى تقاعده؛ لقد قضينا معظم حياتنا هنا".
وظل الزوجان يعتبران أبوظبي موطنهما طوال السنوات الماضية، وقالت هيرد باي إنها ستعود للإقامة في منزلهما في البطين بعد الدفن.
وحتى بعد إصابة زوجها بالسرطان، قالت إنهم كانوا يفضلون تلقي العلاج في أبو ظبي، "لكن السرطان الذي أصيب به كان فريداً جداً ولا يتم علاجه بشكل شائع، لذلك نصحونا بالذهاب إلى ميونيخ حيث يوجد متخصصون أكثر في علاجه؛ ولكن حتى هم لم يتمكنوا من علاجه".
خلال العشرين عاماً الأخيرة من حياته، أمضى هيرد معظم وقته في كتابة كتبه. وبصفتها مؤرخة ألمانية معروفة عملت لعدة سنوات في الأرشيف الوطني بأبوظبي، كانت زوجته تتابع عن كثب عمله الأدبي، وتقدم له المساعدة كلما أمكن.
"بينما زار الزوجان عدة وجهات حول العالم، بما في ذلك جنوب أفريقيا وتشيلي وألمانيا وفنلندا والنرويج، قالت إن هيرد أعرب مؤخراً عن أسفه لعدم وجود الوقت الكافي لرؤية المزيد من أوروبا وبريطانيا. وأضافت أنه باستثناء زياراتهما العائلية خلال فصل الصيف، لم يقم الزوجان بالعديد من رحلات الاستكشاف خلال العقود الثلاثة الأولى من إقامتهما هنا."
وعندما طُلب منها وصف أفضل صفات زوجها المتوفى، قالت: "ولاؤه، وأنه كان رائعاً حقاً. كان شخصاً لا يتكلم كثيراً، ولكن عندما يقول شيئاً، كان له دائماً معنى".
وأضافت وهي تبكي: "سأفتقده كثيراً وفي كل الأوقات؛ فهو لم يرغب في الاستسلام، وكان يقاتل وكان متفائلاً حتى النهاية".
كما تذكرت حادثة وقعت خلال إطلاق كتابه الأخير في وقت سابق من هذا الشهر، عندما التفت إلى ناشره وقال: "لدي مفاجأة لك؛ كتابي القادم، معظمه موجود بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بي"؛ "لذا ربما يكون هذا هو أفضل وصف لروحه".
ويترك هيرد خلفه ابنتيه "ميريام" و"تيريزا" وابنه "نيكولاس".