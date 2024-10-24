رحيل"ديفيد هيرد": مهندس النفط عاشق صحراء الإمارات

وُلِد هيرد عام 1939، وكان شغوفاً بالاستكشاف والمغامرة والأدب. استمر في مشاركة معرفته وخبراته بحماس حتى الأسبوعين الأخيرين من حياته. في التاسع من أكتوبر، قدّم أحدث إصداراته بعنوان "النفط أخيراً" — وهو الكتاب السادس ضمن سلسلة أطلقها عام 2011 تحت عنوان "من اللؤلؤ إلى النفط" — وذلك أمام جمهورٍ يزيد عن 50 شخصاً في ميونيخ، من بينهم قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا.