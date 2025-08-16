رحلة 1000 كيلومتر في الصحراء تعيد الشباب الإماراتي إلى جذورهم

مع شعور أكثر من 40% من الشباب الإماراتي بالانفصال عن تراثهم الثقافي، أطلقت مبادرة إماراتية رحلات صحراوية بطول 1000 كيلومتر لإعادة بناء هذه الروابط الحيوية. تدعو مبادرة "مسراح"، التي تعني "الانطلاق صباحًا"، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا من جميع شرائح المجتمع إلى "السير على درب تراثهم" من خلال رحلة بدنية وثقافية مكثفة تعكس التقاليد الإماراتية العريقة.

يبدأ البرنامج الطموح، والمكون من مرحلتين، بتدريب 500 مشارك على المهارات التقليدية، بما في ذلك ركوب الجمال والفنون الشعبية والحرف التراثية، في معسكر شرطة الهجن بأبوظبي. يخضع كل مشارك لـ 12 ساعة تدريب على مدار أسبوع، بحضور جلسات مدتها أربع ساعات، أربعة أيام أسبوعيًا، قبل اختيار 100 مشارك للتحدي الأبرز: رحلة صحراوية بطول 1000 كيلومتر عبر إمارة أبوظبي.

قال خليفة المزروعي، المغامر الإماراتي والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شارك في البرنامج، لصحيفة "خليج تايمز" : "هذه الرحلة ليست مجرد تحدٍّ جسدي، بل هي مسارٌ لإعادة اكتشاف الصلة العميقة بين شعبنا والصحراء". وأضاف: "أثناء تجوالي في الصحراء، وتجربة نفس التضاريس التي عاشها أجدادنا، شعرتُ بالصبر والقوة ينموان بداخلي - صفاتٌ تُميّز تراثنا".

وتعالج المبادرة فجوة حرجة حيث يشارك أقل من 30% من الشباب الإماراتي بانتظام في أنشطة تراثية تعتمد على الصحراء، مع أكثر من 35% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يعيشون أنماط حياة غير نشطة تفصلهم عن البيئات الطبيعية.

تتضمن وحدات التدريب تعريف المشاركين بالثقافة الإماراتية الأصيلة من خلال ثلاث محطات أساسية: مقهى لإعداد المأكولات التقليدية ورواية القصص، وورش عمل الفنون الشعبية التي تغطي عروضاً مثل العيالة والحربية، ومراعي الإبل لرعاية الحيوانات بشكل عملي وإتقان الأدوات التقليدية.