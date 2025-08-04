رحلة يومية جديدة لطيران الإمارات إلى لندن

وفقًا لطيران الإمارات، ستتيح هذه المواعيد لزوار الإمارات الاستفادة الكاملة من أيام سفرهم. يمكن للمسافرين تسجيل الوصول في فنادقهم وبدء اجتماعات العمل فور وصولهم إلى دبي. أما عند المغادرة، فإن توقيت الرحلات المسائية يمنح المسافرين يومًا إضافيًا في المدينة.