رحلة يومية جديدة لطيران الإمارات إلى لندن

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق رحلة يومية رابعة بين دبي ومطار لندن جاتويك اعتبارًا من 8 فبراير 2026. وسيتم تشغيل هذه الخدمة الجديدة بواسطة أحدث طائرات الشركة، وهي طائرة إيرباص A350.
وتشغل شركة الطيران الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 140 رحلة إلى ثماني وجهات في المملكة المتحدة: لندن جاتويك، ولندن هيثرو، ولندن ستانستيد، ومانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وجلاسكو، وإدنبرة.
الرحلة الجديدة هي ثاني خط طيران الإمارات الذي تشغّله طائرة إيرباص A350 في المملكة المتحدة، بعد إدنبرة. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رحلات طيران الإمارات بين دبي ولندن إلى 12 رحلة عبر ثلاثة مطارات.
ستكون هذه الرحلة الأخيرة لهذا اليوم بين مطاري دبي الرئيسيين. تغادر رحلة طيران الإمارات EK069 دبي الساعة 5:05 مساءً وتصل إلى مطار لندن جاتويك الساعة 8:50 مساءً. أما رحلة العودة EK070، فتغادر مطار لندن جاتويك الساعة 11:55 مساءً وتهبط في دبي الساعة 11 صباحًا.
وفقًا لطيران الإمارات، ستتيح هذه المواعيد لزوار الإمارات الاستفادة الكاملة من أيام سفرهم. يمكن للمسافرين تسجيل الوصول في فنادقهم وبدء اجتماعات العمل فور وصولهم إلى دبي. أما عند المغادرة، فإن توقيت الرحلات المسائية يمنح المسافرين يومًا إضافيًا في المدينة.
ستحتوي هذه الرحلة على ثلاث درجات: السياحية، والسياحية المميزة، ورجال الأعمال.
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