رحلة مطار دبي الدولي من مدرج رملي صغير إلى أكثر مطارات العالم ازدحاماً

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بدأ التحول الحقيقي لمطار دبي الدولي يتكشف. افتُتحت سوق دبي الحرة (DDF) بإيرادات سنوية بلغت 20 مليون دولار أمريكي في عامها الأول. وكان ذلك مؤشرًا على ما سيأتي، حيث تجلى ذلك في اكتمال مطار دبي الدولي لمدرجه الثاني المتطور الذي افتُتح في أبريل 1984، تزامنًا مع إطلاق طيران الإمارات بعد أكثر من عام بقليل. وفي نهاية ذلك العقد، وصل عدد المسافرين إلى 4.3 مليون مسافر.