رحلة مطار دبي الدولي من مدرج رملي صغير إلى أكثر مطارات العالم ازدحاماً

حافظ مطار دبي الدولي (DXB) على مدى العقد الماضي على تميزه باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين.
وفي الواقع، استقبل مطار دبي الدولي 46 مليون زائر خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما يشكل شهادة على الجدول الزمني المزدحم للمطار الذي احتفل مؤخراً بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسه.
لكن بدايات مطار دبي الدولي كانت متواضعة. هل تعلم أنه في 30 سبتمبر 1960، افتُتح المطار بمدرج صغير مُدمج بالرمل؟ وكان هناك أيضًا مبنى ركاب صغير بنفس الحجم، وكان المدرج قادرًا فقط على استقبال طائرات بحجم طائرة DC-3، وهي طائرة صغيرة تعمل بالمراوح من ثلاثينيات القرن الماضي.
ولم يتم تطوير مطار دبي الدولي للحصول على أول مدرج أسفلتي إلا بعد مرور خمس سنوات، مما مكنه من استيعاب تسع شركات طيران، والطيران إلى 20 وجهة بحلول نهاية الستينيات.
في سبعينيات القرن العشرين، تم إطالة المدرج، وبناء مبنى جديد للمطار مكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى برج مراقبة جديد.
غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، شاركنا كيف كان مطار دبي الدولي في سبعينيات القرن الماضي عندما شهد المدرج الصغير تحديثًا كان في أمسّ الحاجة إليه. وقال: "أتذكر اليوم الذي أصبح فيه المدرج الإسفلتي لمطار دبي الدولي حقيقة واقعة، وشعرتُ حينها وكأنه بداية لشيء مميز. ومنذ ذلك اليوم، انطلق المطار في رحلته ليصبح مركزًا عالميًا للطيران."
وأضاف أن نمو دبي كان واضحاً بين عامي 1980 و2010، حيث "ساهمت تلك الحقبة في ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية، وكان ذلك بفضل ازدهار قطاع النقل الجوي".
في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بدأ التحول الحقيقي لمطار دبي الدولي يتكشف. افتُتحت سوق دبي الحرة (DDF) بإيرادات سنوية بلغت 20 مليون دولار أمريكي في عامها الأول. وكان ذلك مؤشرًا على ما سيأتي، حيث تجلى ذلك في اكتمال مطار دبي الدولي لمدرجه الثاني المتطور الذي افتُتح في أبريل 1984، تزامنًا مع إطلاق طيران الإمارات بعد أكثر من عام بقليل. وفي نهاية ذلك العقد، وصل عدد المسافرين إلى 4.3 مليون مسافر.
شهد العقيد إبراهيم حمد، مدير إدارة مراقبة الجوازات - المبنى 3، قطاع المطار بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، نجاح المطار وشارك فيه، إذ عمل عن كثب مع مطار دبي الدولي لمدة 38 عامًا. وصرح لصحيفة "خليج تايمز" : "في السنوات الأولى، كنا ننتظر وصول الضيوف، وكانت أعدادهم محدودة للغاية لدرجة أننا كنا نستطيع رؤيتهم جميعًا والتعامل معهم بشكل فردي".
وأضاف: "الآن، لدينا أنظمة ذكية وتقنيات بيومترية، وكان من دواعي سروري أن أرى هذا التحول. بعد كل هذه السنوات، أنظر إلى رحلة مطار دبي الدولي بفخر، وأنا فخور جدًا بكوني جزءًا من قصة النجاح".
وبحلول عام 1998، وصل عدد المسافرين إلى نحو 9.7 مليون مسافر مع افتتاح المبنى رقم 2، ومع مطلع الألفية الجديدة بدأ فصل جديد مع افتتاح الصالة 1 (الآن الصالة C) التي تم بناؤها كجزء من المرحلة الأولى من مشروع التوسعة العام بتكلفة 554 مليون دولار، وبالتالي زيادة سعة مطار دبي الدولي من 10 ملايين مسافر سنويا إلى 23 مليون مسافر.
وبعد تسع سنوات، في عام 2007، تمت إعادة هيكلة دائرة الطيران المدني مما أدى إلى تشكيل مطارات دبي، الشركة المشغلة لمطارات دبي، إلى جانب هيئة دبي للطيران المدني، الهيئة التنظيمية للطيران المدني المحلية.
وفي العام التالي، 2008، حقق مطار دبي الدولي إنجازاً آخر في تاريخه مع افتتاح مبنى المسافرين رقم 3 وصالة الركاب B، للاستخدام الحصري لطيران الإمارات، مما رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 60 مليون مسافر.
بحلول عام ٢٠٠٩، أصبح مطار دبي الدولي أسرع مطارات العالم نموًا، بفضل حركة مرور تجاوزت ٤٠ مليون مسافر. وفي العام نفسه، بدأ العمل على الصالة A والمبنى ٢، بالتزامن مع إطلاق فلاي دبي، ثاني شركة طيران في دبي.
في عام ٢٠١٤، أصبح مطار دبي الدولي المطار الأول عالميًا من حيث حركة المسافرين الدوليين، باستقباله ٧٠.٤ مليون مسافر. وبعد أربع سنوات، في عام ٢٠١٨، استقبل مطار دبي الدولي المسافر الدولي رقم مليار، حيث بدا النمو متسارعًا.
لكن جائحة كوفيد حلت. في مارس 2020، علّقت السلطات الإماراتية العمليات جزئيًا في إطار سعي دبي لمكافحة الانتشار العالمي للفيروس القاتل. مع ذلك، استمرت رحلات الإجلاء الخاصة ورحلات الشحن.
أظهر مطار دبي الدولي أيضًا مرونةً في التعامل مع الأزمة. فبعد إغلاقٍ قصير، كان من أوائل المطارات الرئيسية عالميًا التي أُعيد فتحها في 7 يوليو 2020. وكان التعافي سريعًا، حيث حقق مطار دبي الدولي نجاحًا باهرًا وحافظ على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحامًا.
في الذكرى الخامسة والستين لتأسيسه، يواصل مطار دبي الدولي تصدره لقائمة مطارات العالم من حيث حجم السفر الدولي، وبعد أن حقق النصف الأول من العام أكثر معدلات ازدحام على الإطلاق، من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 100 مليون ضيف في عام 2026.
حسن الجوكر، رئيس فريق التفتيش في جمارك دبي، والذي يعمل في مطار دبي الدولي منذ أكثر من 20 عامًا، يُلخص نجاح مطار دبي الدولي قائلاً: "لدينا رؤية موحدة لتوفير تجربة استثنائية للمسافرين على الرغم من حجم العمليات اليومية وتعقيدها. لدينا فريق ملتزم ومتعاون يسعى باستمرار إلى الابتكار وتحسين الخدمات، مما يضمن سير العمليات بكفاءة وسلاسة."
من كثبان دبي الرملية إلى السماء، يتطلع الموظفون مثل حسن إلى أن يصل مطار دبي الدولي إلى آفاق أعظم بينما يعملون كمطار واحد يعتمد على روح "قلوب عديدة، نبض واحد" .