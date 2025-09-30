رحلة في القطار الفضي: من أبوظبي إلى دبي في 50 دقيقة فقط

تخيل أن تصعد قطاراً أنيقاً وفضياً فائق السرعة في دولة الإمارات، وتنطلق عابراً الصحراء لتصل من أبوظبي إلى دبي في غضون 50 دقيقة فقط. سواء كنت مسافراً بمفردك، أو بصحبة العائلة في عطلة، أو راكباً في الدرجة الأولى تبحث عن الفخامة، فإن هذه الرؤية تقترب سريعاً من أن تصبح واقعاً، مع بدء تشغيل القطارات الركاب في الدولة بحلول عام 2026.