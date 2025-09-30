رحلة في القطار الفضي: من أبوظبي إلى دبي في 50 دقيقة فقط

تخيل أن تصعد قطاراً أنيقاً وفضياً فائق السرعة في دولة الإمارات، وتنطلق عابراً الصحراء لتصل من أبوظبي إلى دبي في غضون 50 دقيقة فقط. سواء كنت مسافراً بمفردك، أو بصحبة العائلة في عطلة، أو راكباً في الدرجة الأولى تبحث عن الفخامة، فإن هذه الرؤية تقترب سريعاً من أن تصبح واقعاً، مع بدء تشغيل القطارات الركاب في الدولة بحلول عام 2026.
في مؤتمر السكك الحديدية العالمي في أبوظبي، كشفت «الاتحاد للقطارات» عن أول لمحة من قطارات الركاب المرتقبة بشدة. حيث وُضع نموذج لقمرة القطار الفضي مع الشعار الأيقوني الأحمر والأسود للاتحاد للقطارات معروضاً للزوار.
وبحسب موظفي الشركة، سيتألف كل قطار من ثلاث مقصورات هي الدرجة الاقتصادية، ودرجة العائلات، والدرجة الأولى. ففي حين ستضم الدرجة الاقتصادية مقاعد متقابلة مع ألوان رمادية داكنة، ستحتوي درجة العائلات على مقاعد متواجهة مع طاولة أطول في الوسط. أما مقاعد الدرجة الأولى فستكون أوسع وقابلة للتعديل لراحة الركاب. وستتوفر طاولات خلف جميع المقاعد، إلى جانب مساحة علوية للأمتعة في كل مقصورة، إضافة إلى مكان مخصص لقطع الأمتعة الكبيرة.
لدخول محطة القطار، سيُطلب من الركاب مسح تذاكرهم عند الحواجز الآلية. وذكر متحدث أن من المستحسن حجز التذاكر عبر الإنترنت مسبقاً، إلا أنه ستتوفر أيضاً ماكينات تذاكر في المحطات. وقد عُرضت عينة من هذه الآلات، حيث يمكن للركاب اختيار درجة السفر المفضلة، وتحديد وجهتي الانطلاق والوصول، وكذلك ذكر الطلبات الخاصة. وتأتي الماكينة باللونين الأسود والرمادي، وستقبل النقود الورقية والبطاقات ووسيلة الدفع عبر «أبل باي».
لم يتضح بعد ما ستكون عليه أسعار التذاكر للرحلات التي ستسير من أبوظبي إلى الفجيرة، أو ما هي خيارات النقل الأخيرة من وإلى المحطات.
ومن المتوقع أن تعمل القطارات الأولى للركاب بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. وستستغرق الرحلة من أبوظبي إلى دبي 57 دقيقة. أما من أبوظبي إلى الفجيرة فستستغرق قرابة 100 دقيقة، ومن أبوظبي إلى الرويس حوالي 70 دقيقة.
وسيتم تشغيل نوعين مختلفين من القطارات على الشبكة بعدد مقاعد مختلف. إذ ستضم مقصورات صُنعت في الصين من شركة «CRC» عدد 365 مقعداً، بينما ستضم مقصورات الشركة الإسبانية «CAF» 369 مقعداً. وستكون هناك اختلافات طفيفة في تصميم المقصورتين، في حين ستبقى الفئات الثلاث نفسها.
أما مضيفو القطار والمحطة فسيرتدون زياً باللونين الكريمي والأحمر، بينما سيرتدي سائقي القطارات زياً باللونين الرمادي والأسود.