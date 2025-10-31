"رحلة عبر الحِرف": مهرجان العين يحتفي بروح التراث الإماراتي

من جانبها، أوضحت فرح عبدالحميد، مديرة قسم تطوير المهرجانات، أن المهرجان يتضمن أربعة أجنحة مخصصة للحرف والصناعات التقليدية. جناح القهوة الإماراتية يحتفي بتقاليد الضيافة الأصيلة من خلال عروض حية وورش عمل، بينما يكشف جناح النسيج والسعفيات عن تقنيات حرفية متوارثة مثل السدو والخوص، مصحوباً بتجارب عملية. ويركز جناح الأزياء التقليدية على أزياء المرأة وعطورها وزينتها عبر عروض حية لخلط العطور وصناعة البخور وصياغة الحلي. أما جناح الحدادة والصناعات الجلدية، فيستعرض مهارة الحرفيين في تشكيل المعادن ودباغة الجلود عبر عروض عملية لصناعة السيوف والخناجر. وإلى جانب ذلك، يقدم المهرجان تجارب غامرة مثل الألعاب الشعبية، وتنظيم أول بطولة من نوعها مخصصة لأصحاب الهمم، ما يعزز الدمج المجتمعي.