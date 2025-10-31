"رحلة عبر الحِرف": مهرجان العين يحتفي بروح التراث الإماراتي

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية. يقام المهرجان تحت شعار "رحلة عبر الحرف التقليدية المجتمعية" في سوق القطارة بمنطقة العين، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025.
ويأتي المهرجان هذا العام بتصميم خاص يهدف إلى تمكين الحرفيين والأسر المنتجة، من خلال تسليط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم، بما يدعم أهداف القطاع الثقافي في بناء القدرات وخلق فرص مهنية جديدة في مجالات الابتكار وتوسيع المنتجات. كما يشكّل المهرجان منصة للتواصل الثقافي، حيث يتيح للزوار فرصة التفاعل مع الحرفيين في حوارات وأنشطة تعزز التبادل الثقافي.
جسر يربط ماضينا بحاضرنا
وفي تعليقه على الحدث، أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن هذه الدورة تجسد "التزامنا الراسخ بالحفاظ على التراث الإماراتي والاحتفاء به". وأشار معاليه إلى أن المهرجان أصبح "معلماً بارزاً في أجندة أبوظبي الثقافية"، مشدداً على أن المهرجان يقف "شاهدًا على قيمة التراث في توحيدنا، ويُشعرنا بالفخر ويُعزز لدينا الانتماء لهويتنا الوطنية بما يضمن استدامتها عبر الأجيال".
أجنحة متخصصة وتجارب غامرة
من جانبها، أوضحت فرح عبدالحميد، مديرة قسم تطوير المهرجانات، أن المهرجان يتضمن أربعة أجنحة مخصصة للحرف والصناعات التقليدية. جناح القهوة الإماراتية يحتفي بتقاليد الضيافة الأصيلة من خلال عروض حية وورش عمل، بينما يكشف جناح النسيج والسعفيات عن تقنيات حرفية متوارثة مثل السدو والخوص، مصحوباً بتجارب عملية. ويركز جناح الأزياء التقليدية على أزياء المرأة وعطورها وزينتها عبر عروض حية لخلط العطور وصناعة البخور وصياغة الحلي. أما جناح الحدادة والصناعات الجلدية، فيستعرض مهارة الحرفيين في تشكيل المعادن ودباغة الجلود عبر عروض عملية لصناعة السيوف والخناجر. وإلى جانب ذلك، يقدم المهرجان تجارب غامرة مثل الألعاب الشعبية، وتنظيم أول بطولة من نوعها مخصصة لأصحاب الهمم، ما يعزز الدمج المجتمعي.
في سياق متصل، سلطت منى الكندي من مكتبة زايد المركزية في العين الضوء على خدمات المكتبات المتنوعة التي تشمل المجموعات المطبوعة والرقمية وبرامج وفعاليات مستمرة، مع الإشارة إلى خدمة الأربع والعشرين ساعة، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لجعل المكتبات واحة معرفية مفتوحة دائماً.
ويدعو المهرجان زواره إلى خوض تجربة غامرة عبر مساري واحة الجيمي وواحة القطارة، في تجربة تراثية حية تمتد داخل واحة القطارة المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويأتي إطلاق هذه التجربة الجديدة احتفاءً باختيار منطقة العين عاصمة للسياحة الخليجية. ويتجلى في قلب المسار معرض «منار أبوظبي» تحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، حيث يُعيد المعرض تصور الضوء كمفهوم يتجاوز الإنارة ليصبح ذاكرة وهوية ووسيلة للتوجيه، متجذرًا في طرق الأجداد في الملاحة.
أعمال فنية تفاعلية بالضوء والترجمة
وعبّر الفنان رافييل لوزانو هيمر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان لأول مرة، مشيراً إلى مشروع "نهر الترجمة" في القطارة، الذي يعرض قصائد محلية باللغتين العربية والإنجليزية بشكل تفاعلي ينبثق من الأرض. كما أشار إلى عمله "نبضات من نور" الذي يحول نبضات الزوّار إلى ضوء حيّ، يمتزج مع الآخرين ليصنع تناغمًا يشبه نبض الأرض.
ويفتح مهرجان الحرف والصناعات التقليدية أبوابه لطلبة المدارس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ولجميع أفراد المجتمع من الساعة 4:00 عصرًا حتى 11:00 مساءً، مع دخول مجاني للجميع. وتضم قائمة شركاء المهرجان دائرة البلديات والنقل، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، ومركز النقل المتكامل.