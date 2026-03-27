رحلة صبر لسنوات تتوج بسبائك الذهب في سحب "بيج تيكيت"

قصص الفائزين بالذهب

1. سونيش كريشان بالاكريشنان (الهند): بالنسبة لسونيش، المقيم في دبي ويعمل في مجال المبيعات، فإن هذا الفوز خاص جداً كونه الأول له بعد 8 سنوات من المشاركة. كشف سونيش عن "تميمة حظ" يتبعها دائماً، وهي اختيار أرقام تنتهي بالرقم 3. وينوي تقاسم الجائزة مع أربعة من أصدقائه، كما يخطط لاستخدام حصته لدعم دار للأيتام في الهند.

2. محمد أزهر جام إمام بخش (باكستان): سائق باكستاني يبلغ من العمر 39 عاماً ومقيم في أبوظبي. كان هذا فوزه الأول أيضاً بعد مشاركته مع مجموعة من أربعة أصدقاء. وعن لحظة تلقيه الخبر، قال إنه عجز عن الكلام ولم يصدق فوزه، مؤكداً استمراره في المشاركة وتشجيع الآخرين على تجربة حظهم.

3. سارث بالان (الهند): رجل أعمال هندي يبلغ من العمر 42 عاماً، مقيم في دبي منذ 20 عاماً. ذكر سارث أنه لم يرد على المكالمة الأولى التي أبلغته بالفوز لأنه كان في اجتماع عمل، ليتحقق لاحقاً عبر الإنترنت ويُصدم بخبر فوزه الأول بعد سنوات من المحاولة.

4. محمد إبراهيم (الهند): طبيب يبلغ من العمر 30 عاماً مقيم في ولاية كيرالا. يشارك محمد في "بيج تيكيت" منذ ثلاث سنوات مع مجموعة من ستة أصدقاء، تأثراً بوالده الذي يشتري التذاكر منذ أكثر من 20 عاماً، وبأخيه الذي يعمل في الإمارات. يخطط محمد لادخار حصته من الجائزة استعداداً لخطوته القادمة بالانتقال للعيش في كندا في وقت لاحق من هذا العام.