رحلة تعليمية إلى باريس لـ 6 مصممين مجوهرات إماراتيين
أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون عن فتح المجال لاختيار ستة مصممين للمجوهرات من دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور معرض خاص في فرنسا للتعرف على المزيد من أعمالهم الفنية. ويأتي ذلك في إطار برنامج مبتكر أطلقته هيئة دبي للثقافة والفنون لتشجيع المواهب المحلية.
وفي يوم الاثنين، تخرّج من النسخة الأولى من برنامج "ورشة المواهب" 12 مصمماً، وكان قد تم تنظيمه بالتعاون مع مدرسة فنون صياغة المجوهرات في الشرق الأوسط، بدعم من دار "فان كليف أند آربلز".
وحضرت السيدات برنامجاً ركز على ثلاثة محاور أساسية وهي تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفن تقنيات صناعة المجوهرات. وتهدف هيئة دبي للثقافة والفنون إلى تطوير مهارات المصممين الذين شاركوا في دورات وورش عمل فنون المجوهرات في مقر "ليكول"، الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم.
وقالت "صوفي كلوديل"، مديرة مدرسة فنون المجوهرات في "ليكول" الشرق الأوسط: "سيتم اختيار ستة من أصل اثني عشر مشاركاً لقضاء أسبوع في "ليكول" باريس، حيث سيحضرون معرضاً للتصميم. وسيتم اختيار المشاركين في الأسبوع المقبل على أساس المهام المقدمة، وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر نوفمبر".
دعم المواهب المحلية
وأوضحت صوفي أن البرنامج يهدف إلى خلق بيئة داعمة للمواهب الإماراتية الشابة، ومساعدتهم على النمو ليصبحوا محترفين في مجال التصميم وتعلم كيفية تأسيس أعمالهم. وسيقوم ستة مدربين، من بينهم معلمة إماراتية، بإرشاد النساء خلال رحلتهن.
ومن جهتها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون: "نتصور مستقبلاً يتخرج فيه مصمم من هذا البرنامج ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية، مستفيداً من مواهبهم وفرصهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كسفراء. ونطمح إلى الاحتفال بإنجازاتكم من خلال معرض لأعمالكم الفنية".
وهنأ "أليساندرو مافي"، رئيس "فان كليف آند آربلز" في الشرق الأوسط والهند، الخريجين قائلاً: "أنتم الأوائل من بين العديد من الخريجين الذين سيأتون في المستقبل. وباعتباركم ممثلين لمدرسة "ليكول"، فإنكم تجسدون الالتزام والرعاية والصدق. وعندما تتسلمون شهادتكم، تصبحون سفراء لنا، وتشاركون روح التجارب الإيجابية التي واجهتموها والمعرفة التي اكتسبتموها من المجتمع".
ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع ويتضمن أكثر من عشر دورات وورش عمل في فنون المجوهرات بإجمالي أكثر من 40 ساعة تحت إشراف صائغي المجوهرات المحترفين وعلماء الأحجار الكريمة ومؤرخي الفن. كما يتضمن البرنامج زيارات إلى مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، والاستفادة من أول ركن "ليكول" الشرق الأوسط الذي يعد الأول خارج نطاق مقرها الرئيسي، ويحتوي على مجموعة شاملة من الموارد التعليمية المتخصصة في فن وثقافة صناعة المجوهرات وعلم الأحجار الكريمة المتاحة للجميع.
وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتصميم، واستقطاب المواهب الناشئة المتميزة في هذا المجال. وقال: "يجسد برنامج "ورشة المواهب" التزامات الهيئة الثقافية ومسؤولياتها الرامية إلى دعم وتمكين المصممين ورواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم والمساهمة في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة".