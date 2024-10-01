رحلة تعليمية إلى باريس لـ 6 مصممين مجوهرات إماراتيين

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع ويتضمن أكثر من عشر دورات وورش عمل في فنون المجوهرات بإجمالي أكثر من 40 ساعة تحت إشراف صائغي المجوهرات المحترفين وعلماء الأحجار الكريمة ومؤرخي الفن. كما يتضمن البرنامج زيارات إلى مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، والاستفادة من أول ركن "ليكول" الشرق الأوسط الذي يعد الأول خارج نطاق مقرها الرئيسي، ويحتوي على مجموعة شاملة من الموارد التعليمية المتخصصة في فن وثقافة صناعة المجوهرات وعلم الأحجار الكريمة المتاحة للجميع.