رحلة تعلم مجانية للذكاء الاصطناعي في مدارس "سي بي إس إي" بالإمارات

أعلنت هيئة التعليم المركزي الهندية (سي بي إس إي) عن إطلاق دورات مجانية عبر الإنترنت لتعليم الذكاء الاصطناعي خلال شهر سبتمبر، في المدارس التابعة لها والموزعة داخل دولة الإمارات. حيث ستقدم برامج إرشادية ودعمًا لوجستيًا للطلاب والمعلمين لتعزيز مشاركتهم في الدورات التدريبية.
سيجمع البرنامج بين التعلم والتوجيه والتقدير. وستقام هذه المعسكرات للصفين التاسع والعاشر على أربع مراحل: من ١ إلى ١٧ سبتمبر، ومن ٦ إلى ١٧ أكتوبر، ومن ٣ إلى ١٨ نوفمبر، ومن ١ إلى ١٦ ديسمبر.
البرنامج يأتي بصيغة متكاملة تجمع بين التعلم والإرشاد والتدريب والتقدير، حيث سيحصل الطلاب على روابط المشاركة عبر البريد الإلكتروني بعد التسجيل، كما تم تخصيص عنوان بريدي رسمي لخدمات الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات.
قالت ديبيكا ثابار سينغ، الرئيس التنفيذي ومديرة مدرسة كريدنس الثانوية: "سيتم دمج معسكرات تدريب الذكاء الاصطناعي التابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي القادمة بسلاسة في جداول التعلم لكل من الطلاب والمعلمين كبرنامج تمديد بعد ساعات العمل العادية".
وأوضح سينغ أن المعلمين سيشاركون من الساعة 1.30 إلى 4.30 بعد الظهر كجزء من إطار التطوير المهني الخاص بهم، في حين سينضم الطلاب من الساعة 2.30 إلى 4.30 بعد الظهر، مباشرة بعد انتهاء المدرسة في الساعة 2.10 بعد الظهر.
وأضافت أن "هذا الترتيب يضمن عدم تأثر الساعات الأكاديمية الأساسية، مع توفير فرص مفيدة للتفاعل مع التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وسلطت سينغ الضوء أيضًا على نهج المدرسة في تشجيع المشاركة.
وأضافت لتشجيع المشاركة وضمان أقصى استفادة، سنعمل بنشاط على تعزيز الأساس المتين القائم، إذ يُعدّ الذكاء الاصطناعي مادةً إلزاميةً من الصف الثاني إلى العاشر، ومادةً اختياريةً من الصف الحادي عشر إلى الثاني عشر. وسيتم توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية معرفة الذكاء الاصطناعي للنجاح الأكاديمي والمهني، كما ستُتيح الترتيبات اللوجستية السلسة للطلاب البقاء لحضور الجلسات بسهولة.
قالت فاندانا مارواها، مديرة مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة، إن الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل جزءًا من المناهج الدراسية، مثل معظم المدارس في البلاد.
فالذكاء الاصطناعي ليس جديدًا علينا، فهو مُدمجٌ بالفعل في مناهجنا وبرامجنا التعليمية. وتضمن دوراتنا التخرّجية للمرحلة الإعدادية، ومنهجنا الحاسوبي المُعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومساراتنا المُوسّعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والروبوتات، أن يتعلم الطلاب بنشاطٍ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات.
وفي شرحها لكيفية إعداد المعلمين قالت:
"لقد أكمل مدرسو الرياضيات والعلوم أكثر من 20 ساعة من التطوير المهني المستمر في هذه المجالات، ويستمر تحولنا نحو منهج التدريس المتكامل مع الذكاء الاصطناعي، حيث يتفاعل أعضاء هيئة التدريس باستمرار مع حالات الاستخدام العملية للذكاء الاصطناعي."
وأضافت مرواها أن الطلاب يستفيدون من التعلم الشخصي وأن المعسكرات التدريبية ستكمل أساسياتهم الحالية.
وسيستفيد الطلاب من مسارات تعليمية شخصية قائمة على البيانات، تُعزز قدرتهم على حل المشكلات وتزيد من استعدادهم للحياة العملية، بينما يُطوّر المعلمون مهاراتهم باستمرار لدمج التقنيات الناشئة في ممارساتهم الصفية. وستُعزز معسكرات "سي بي إس إي" التدريبية القادمة هذا الأساس، مُضيفةً تكافؤ فرص الوصول والتوجيه والتقدير لجميع المشاركين.
سلطت شيترا شارما، مديرة مدرسة "جي إس إس الخاصة" في دبي، الضوء على كيفية تمكين المعلمين من خلال البرامج التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
وقالت: "لقد مكّنت برامج التطوير المهني السابقة للذكاء الاصطناعي في مدرسة جيه إس إس، والمبادرات الأحدث مثل معسكر "سي بي إس إي" للذكاء الاصطناعي، معلمينا من تصميم خطط دروس شخصية، وإجراء تقييمات فعّالة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. كما عززت هذه البرامج محو الأمية الرقمية لدى المعلمين، وشجعتهم على تجربة ممارسات تربوية مبتكرة.
وأضافت أن الفرص المتاحة بعد الجلسات، مثل التهنئة بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج، من شأنها أن تزيد من تأثير المعسكرات التدريبية.
ولتوسيع نطاق تأثير المعسكرات التدريبية، سندمج فرصًا لما بعد الجلسات، مثل التعلم القائم على المشاريع، والنوادي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمعارض والأسواق، وفرص التوجيه للطلاب الصغار. وبعد إتمام المبادرات بنجاح، سيتم تكريم الطلاب والمعلمين بشهادات وجوائز. فهذا يضمن تطبيق كلٍّ من المعلمين والطلاب لما تعلموه، والمساهمة في بناء ثقافة مستدامة للابتكار والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".