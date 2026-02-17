رحلة تسوق تنتهي بمقيم على مقعد "مرسيدس" ذهبية

لم يتخيل مقيم في دبي من قرية صيد صغيرة في سريلانكا أبدًا أن سيارة فاخرة يمكن أن تكون جزءًا من حياته، ولا حتى كحلم بعيد. ومع ذلك، في لحظة غيرت حياته، قادته سنوات من الادخار إلى مكافأة غير عادية: أصبح الفائز بسيارة مرسيدس بنز S-Class 500 ذهبية.
كان فوزه هو الحدث الأبرز في حملة ‘تسوق واربح’ لمنطقة دبي للذهب، والتي استمرت من 11 ديسمبر إلى 8 فبراير. خلال الحملة، حصل المتسوقون على تذكرة سحب واحدة مقابل كل 500 درهم أنفقوها في متاجر الذهب والمجوهرات والساعات المشاركة في جميع أنحاء المنطقة.
قال الفائز إنه استخدم مدخراته طويلة الأجل لشراء الذهب من منطقة دبي للذهب، وهو قرار اتخذه بهدف الاستثمار. وقد وصف الجائزة، وهو ممتن ومذهول، بأنها شيء سيغير حياته.
كما شارك المقولة التي يعيش بها: “استمر في المضي قدمًا. كل ما تحتاجه سيأتيك في الوقت المناسب.”