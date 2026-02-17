رحلة تسوق تنتهي بمقيم على مقعد "مرسيدس" ذهبية

لم يتخيل مقيم في دبي من قرية صيد صغيرة في سريلانكا أبدًا أن سيارة فاخرة يمكن أن تكون جزءًا من حياته، ولا حتى كحلم بعيد. ومع ذلك، في لحظة غيرت حياته، قادته سنوات من الادخار إلى مكافأة غير عادية: أصبح الفائز بسيارة مرسيدس بنز S-Class 500 ذهبية.