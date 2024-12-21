رحلة العمر: مغامرون من 17 جنسية يقطعون 680 كلم في صحراء الإمارات

ورغم أن التحكم في الجمل كان يشكل تحديًا في البداية، إلا أنها شكلت علاقة صداقة مع الحيوان. وقالت الدكتورة ستراتون: "لقد عضني الجمل كثيرًا في البداية، ولكن بعد بضعة أيام، وثق بي. كنت أستطيع توجيهه بأخف لمسة". وكانت تحديات التنقل عبر الكثبان الرملية الضخمة من أكثر اللحظات صعوبة. "كان علينا أن نتعلم تقنيات الحفاظ على التوازن، والانحناء إلى الأمام عند صعود الكثبان الرملية والانحناء إلى الخلف عند نزول المنحدرات الشديدة. في البداية، بدا الأمر مستحيلًا، ولكن بمرور الوقت، وثقت في الجمل ووجدت إيقاعًا. كان الأمر وكأنني أبرمت شراكة معه".