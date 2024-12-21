رحلة العمر: مغامرون من 17 جنسية يقطعون 680 كلم في صحراء الإمارات
احتضنت الدكتورة "راشيل ستراتون" ابنتها البالغة من العمر عامين، أليس، بعد 13 يوماً، حيث كانت في رحلة العمر - النسخة الحادية عشرة من رحلة الجمال، التي نظمها مركز حمدان بن محمد للتراث (HHC). انطلقت الرحلة من صحراء الربع الخالي في 9 ديسمبر، وقطع المتنزهون مسافة 680 كيلومتراً واختتموا رحلتهم في قرية التراث في القرية العالمية يوم السبت.
ووصفت الدكتورة ستراتون، وهي عالمة بريطانية متطوعة مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية، هذه التجربة بأنها "وحشية ومذهلة". ووصفتها بأنها المغامرة الأكثر جرأة في حياتها. وقالت: "كانت فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، ودفعتني إلى ما هو أبعد من حدود قدراتي".
يبدأ كل يوم عند الفجر بروتين صارم. تقول الدكتورة ستراتون: "كنا نستيقظ مع الصلاة، ونحزم أمتعتنا، ونجهز "الشداد" (سرج الجمل) بحلول الساعة 7 صباحًا. ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2.30 ظهرًا، كنا نركض لمسافة 30-35 كيلومترًا قبل استراحة غداء قصيرة، ثم نواصل الركض لمسافة 20 كيلومترًا أخرى".
ورغم أن التحكم في الجمل كان يشكل تحديًا في البداية، إلا أنها شكلت علاقة صداقة مع الحيوان. وقالت الدكتورة ستراتون: "لقد عضني الجمل كثيرًا في البداية، ولكن بعد بضعة أيام، وثق بي. كنت أستطيع توجيهه بأخف لمسة". وكانت تحديات التنقل عبر الكثبان الرملية الضخمة من أكثر اللحظات صعوبة. "كان علينا أن نتعلم تقنيات الحفاظ على التوازن، والانحناء إلى الأمام عند صعود الكثبان الرملية والانحناء إلى الخلف عند نزول المنحدرات الشديدة. في البداية، بدا الأمر مستحيلًا، ولكن بمرور الوقت، وثقت في الجمل ووجدت إيقاعًا. كان الأمر وكأنني أبرمت شراكة معه".
كانت الأمسيات بمثابة لحظات راحة للمشاركين حيث تجمعت المجموعة حول نار المخيم للاستمتاع بالموسيقى والرقص. وقالت: "كانت الأيام القليلة الأولى شاقة، وخاصة عبور الكثبان الرملية الكبيرة في الربع الخالي. لكن الرحلة كانت مزيجًا مثاليًا من التحديات والانغماس الثقافي".
ومن بين المشاركين البالغ عددهم 33، والذين ينتمون إلى 17 جنسية مختلفة، كانت "بيرناديتا ستارون"، وهي محترفة فرنسية ألمانية تعمل مع مؤسسة التنمية الألمانية (GIZ) في الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لها، كانت الرحلة فرصة للانفصال عن حياة المدينة وتجربة بساطة التقاليد البدوية.
قالت ستارون: "أنا مغامرة بطبعي، لكن هذه كانت الرحلة الأكثر صعوبة التي قمت بها على الإطلاق". وقد أطلعتها الرحلة على المناظر الطبيعية الصحراوية المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، من الكثبان الرملية الشاهقة إلى البحيرات المالحة الجافة. وقالت ستارون: "لم أتخيل أبدًا أن الإمارات العربية المتحدة لديها مثل هذه التضاريس المتنوعة. لقد كانت مذهلة".
ومع ذلك، فإن جمال المناظر الطبيعية جاء مصحوبًا بتحديات بدنية وعقلية هائلة. قالت ستارون: "كان اليومان الأولان مرهقين بشكل خاص. ركوب الجمل ليس بالأمر السهل؛ فهو طريق متعرج ويؤثر على جسدك. كانت المعركة العقلية هي الأصعب، حيث كان عليك الاستمرار عندما أراد جسدك التوقف. لقد أظهرت لي مدى قوة العقل في التغلب على القيود الجسدية".
كما وجدت أن التخلص من السموم الرقمية كان تحديًا ومنعشا في الوقت نفسه. وقالت: "بدون الوصول إلى الإنترنت، كنا مضطرين إلى الجلوس مع أفكارنا. كان الأمر هادئًا ولكنه مرهق في بعض الأحيان. كانت الليالي الباردة تستحق العناء عندما نظرت إلى الأعلى ورأيت النجوم".
كما واجهت ستارون تحدي بناء علاقة قوية مع جملها. تقول: "كان جملي "زيدان" عنيداً في البداية، ولكن في النهاية، فهمنا بعضنا البعض. لقد منحتني العناية به وإطعامه وترطيبه تقديرًا أعمق للمسؤوليات التي حملها أسلافنا".
تهدف رحلة الجمال، وهي مبادرة سنوية ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى الحفاظ على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة مع منح السكان لمحة عن حياة أسلاف البدو في المنطقة.
"لم تكن هذه التجربة تتعلق بالتضاريس فقط. بل كانت تتعلق بالبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية، وتحمل عدم الراحة، واكتساب المزيد من القوة مع كل خطوة"، كما قال الدكتورة ستراتون.
"إنها رحلة سأحملها معي إلى الأبد"، قالت ستارون.