رحلة الحرية من الإمارات إلى كازاخستان: إطلاق 81 صقراً في البرية

واستمر البرنامج في كازاخستان للعام التاسع على التوالي، حيث تم إطلاق 53 صقرًا شاهينيًا و28 صقرًا حرًا ضمن نطاق هجرتها، والذي يشمل أجزاء من كازاخستان وروسيا والصين ومنغوليا والدول المجاورة.