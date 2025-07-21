رحلة الحرية من الإمارات إلى كازاخستان: إطلاق 81 صقراً في البرية

تم إطلاق واحد وثمانين صقرًا في البرية في كازاخستان في مايو 2025، مع دخول برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور (SZFRP) عقده الرابع.
وبذلك يصل إجمالي عدد الصقور التي أطلقها البرنامج منذ إنشائه في عام 1995 إلى 2355 صقراً.
وخضعت جميع الصقور في البرنامج لسلسلة من الفحوصات البيطرية والتدريبات المكثفة، وتركيب حلقات التعريف المعدنية، وزرع الشرائح الإلكترونية.
تم تزويد عشرة صقور (خمسة صقور من كل نوع) بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية تعمل بطارياتها بالطاقة الشمسية، لمراقبة معدلات البقاء على قيد الحياة، وانتشارها، ومسارات الهجرة، وجمع البيانات العلمية التي تستخدم لتطوير أساليب إعادة التأهيل والتدريب والإطلاق.
واستمر البرنامج في كازاخستان للعام التاسع على التوالي، حيث تم إطلاق 53 صقرًا شاهينيًا و28 صقرًا حرًا ضمن نطاق هجرتها، والذي يشمل أجزاء من كازاخستان وروسيا والصين ومنغوليا والدول المجاورة.
تتميز هذه المناطق بالجبال الوعرة والسهول الشاسعة، مما يوفر فرائس وفيرة للصقور.
وتهدف المبادرة إلى زيادة أعداد الصقور وحمايتها من مخاطر توسع الأنشطة البشرية على حساب الموائل الطبيعية، وممارسات التربية غير المستدامة، وتغير المناخ، وغيرها من العوامل التي تعرضها لخطر الانقراض.