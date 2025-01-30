رحلة البريطاني "هاري آموس"عبر الإمارات في 6 أيام
عندما بدأ "هاري آموس" المقيم في الإمارات رحلته الأسطورية التي تمتدّ لمسافة 630 كيلومتراً عبر الإمارات السبع في البلاد يوم الجمعة، كان يأمل أن يستفيدَ من تدريبه العسكريّ ومآثر مغامراته السّابقة لإكمال الرّحلة.
ويهدف المغترب البريطاني إلى تناول أكثر من 8000 سعرة حرارية يومياً، وسيرافقه مجموعة من الخبراء ومجموعة من العدّائين طوال الحدث الذي سيستمر ستة أيام. وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز قبل انطلاقه في الجري، أوضح أنه يشعر وكأنّه بَجَعة.
"أحاول أن أبدو هادئاً ومسترخياً من الخارج، لكنني أغلي بجنون من الداخل"، هكذا قال الرجل العسكري السابق ورجل الأعمال. "هناك العديد من علامات الاستفهام حول ما سيحدث في نقاط مختلفة وكيف سيتفاعل جسدي. لا أعرف ما إذا كانت كل الاستعدادات التي قمت بها حتى الآن ستؤتي أُكُلها. يمكن لأدنى إصابة، أو سوء التغذية، أو عوامل أخرى مختلفة أن تغير ذلك".
ويحاول الرّجل البالغ من العمر 38 عاماً تسجيل رقمٍ قياسيّ عالميّ في موسوعة غينيس من خلال إكمال الرّحلة في أسرع وقت وزيادة الوعي بداء السكّري العالميّ، والذي يؤثر على دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً. وخلال مسيرته، يمكن لأي شخص التسجيل للانضمام إليه في مواقع مختلفة ويمكنه اختيار الركض بجانبه لمسافات قصيرة.
وقال "أدعو الجميع للحضور والانضمام إلينا في مراحل مختلفة. ومثلما حدث في فيلم"فوريست غامب" Forest Grump، أود أن يكون معي مجموعة من الأصدقاء والعائلة والمؤيدين على الطريق، وهذا من شأنه أن يجعل الوقت يمر بشكل أسرع".
هاري، وهو أب لثلاثة أطفال - أصغرهم يبلغ من العمر 11 شهراً فقط - يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2016. وباعتباره مغامراً شغوفاً، فقد قام بالتجديف لمسافة 4800 كيلومتر عبر المحيط الهادئ في عام 2023.
من الفجيرة إلى أبو ظبي
سيبدأ هاري مسيرته في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة. وفي معرض شرحه لكيفية إكماله للمسيرة، قال: "سأبدأ من الشاطئ في الفجيرة، ثم أصعد التل باتجاه رأس الخيمة. وعندما ننزل من التل، سنتجه غرباً، عبر الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية باتجاه عجمان. وقبل الوصول إلى عجمان، سنصل إلى أم القيوين في الزاوية العليا. أي حوالي 110 كيلومترات في اليوم الأول".
وأوضح أنه سيجري من عجمان إلى دبي عبر الشارقة في اليوم الثاني. "بحلول نهاية اليوم، سأصل إلى المنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة غنتوت. وفي اليوم التالي، سأصل إلى شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي. ولن يكون المنظر مثيراً للاهتمام لمدة أربعة أيام تقريباً. ستكون الصحراء على يميني ومجموعة من الشاحنات السريعة جداً على يساري. ولكن على الأقل ستكون الأرض مستوية. كنت أرغب في تسلق التل في اليوم الأول".
سيقطع هاري مسافة 500 متر فوق سطح البحر خلال المرحلة الأولى من رحلته. وخلال الركض، سيرافقه فريق من الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي من مجموعة الصحة M42، لعلاجه من الإصابات. وقال: "ستستخدم أخصائية العلاج الطبيعي جورجينا الوخز بالإبر لتخفيف آلام عضلاتي واستخدام تقنيات مختلفة للصق لإزالة البثور من ساقي. لقد أخبرتها أنه طالما لا يوجد خطر من الإصابات مدى الحياة، فما عليها إلا أن تعالجني حتى أتمكن من مواصلة الركض".
السعرات الحرارية
قال هاري إنه سيتناول الكثير من الطعام لضمان حصوله على ما يكفيه لإكمال الجري. من عبوات طعام الأطفال إلى الفطائر والسندويشات الغنية بالكربوهيدرات، سيتناول 8000 سعرة حرارية نشطة يومياً خلال الجري لمدة ستة أيام. قال: "سلاحي السري هو طعام الأطفال من مطبخ إيلا، والذي يأتي في عبوات مضغوطة. تحتوي كل عبوة على حوالي 100 سعرة حرارية، ويمكنك تناول عبوة كاملة من هذه في ثلاث أو أربع جرعات. كما أتناول أيضاً نوعاً من الأشياء الشقية، مثل الحلوى التي تمنح الطاقة والشوكولاتة والسندويشات. القاعدة الأولى هي أن فمك يتحرك دائماً".
بالإضافة إلى ذلك، سيتناول سلطة البطاطس والمعكرونة ووجبات التونة. واعترف بأنه لم يشعر بالجوع في أغلب الأوقات أثناء الجري وكان يضطر إلى "إطعام نفسه" حتى يتمكن من الاستمرار. وتتكفل شركة سبينيس برعاية طعامه أثناء الجري.