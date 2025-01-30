رحلة البريطاني "هاري آموس"عبر الإمارات في 6 أيام

"أحاول أن أبدو هادئاً ومسترخياً من الخارج، لكنني أغلي بجنون من الداخل"، هكذا قال الرجل العسكري السابق ورجل الأعمال. "هناك العديد من علامات الاستفهام حول ما سيحدث في نقاط مختلفة وكيف سيتفاعل جسدي. لا أعرف ما إذا كانت كل الاستعدادات التي قمت بها حتى الآن ستؤتي أُكُلها. يمكن لأدنى إصابة، أو سوء التغذية، أو عوامل أخرى مختلفة أن تغير ذلك".