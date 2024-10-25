رحلة البحث عن الكنز: احتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية الكندية

وأشار السفير "باندي" إلى الدور المحوري الذي لعبه المهندسون المعماريون والشركات الكندية في تصميم بعض أشهر المعالم في الإمارات العربية المُتحدة، مُضيفاً: "على سبيل المثال، تم تصميم متحف الاتحاد في دبي من قبل شركة هندسة معمارية مقرها تورنتو، وهو تصميم مُبتكر حقاً. كذلك، صُممت مباني الاتصالات الأيقونية في أبوظبي ودبي من قبل مهندس كندي مُبدع."