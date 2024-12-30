رحلة إلى ليوا: التخييم والطهي والمنافسات في قلب الصحراء

لم يتمكن العلوي وصديقه من النوم خلال إقامتهما التي استمرت يومين. وقال العلوي: "لم نستطع النوم على الإطلاق. يتوقف الناس عن تسلق الكثبان الرملية بحلول الساعة الخامسة صباحًا ويبدأون في وقت مبكر من اليوم التالي، وهو ما لا يترك لهم وقتًا كافيًا للنوم".