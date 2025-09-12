رحلة أمل تبدأ بزراعة نخاع ناجحة لطفلة إماراتية في أبوظبي

في قصة تعكس شجاعة طفلة صغيرة وقوة التقدم الطبي في بث الأمل في أحلك الأوقات، خضعت الطفلة الإماراتية مهرة البلوشي، البالغة من العمر سبع سنوات، لعملية ناجحة لزراعة نخاع عظمي في مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC.
تم تشخيص مهرة بمرض مناعي جيني نادر يهدد حياتها يُعرف بنقص ITK، وكان يتركها تكافح التهابات متكررة وحادة، بما في ذلك معركة حرجة مع فيروس EBV الذي أصاب رئتيها وجهازها الهضمي.
وأوضح الأطباء أن الحل الوحيد لإنقاذ حياة الطفلة تمثل في إجراء عملية زراعة نخاع العظم، بعد أن أظهرت الفحوصات تطابق شقيقتها الكبرى كمتبرع مثالي، ليتولى فريق طبي متكامل من أطباء زراعة وأخصائيي رئة وأطباء نفسيين وممرضين قيادة رحلة علاجها حتى تعافيها الكامل.
واليوم، تتمتع مهرة بصحة جيدة وتعيش حياة مليئة بالحيوية. وتميزت رحلتها في التعافي ليس فقط بالخلاص من العدوى، بل أيضاً بعودة الإبداع والفرح إلى حياتها. وبمساعدة والدتها، أطلقت مهرة مشروعها الصغير الخاص لبيع شاي الماتشا والآيس كريم، ليكون رمزاً على صمودها وعودتها إلى طفولة طبيعية.
وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، أن نجاح العملية يمثل إنجازًا طبيًا وإنسانيًا استثنائيًا، موضحة أن القصة لا تعكس فقط ما بلغه الطب من ابتكار وتقدم، بل تجسد أيضًا صلابة طفلة صغيرة استطاعت أن تلهم الجميع بعزيمتها.
وأضافت أن مستشفى ياس كلينك ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية يواصلان التزامهما بتطوير الرعاية الصحية ومنح الأمل للعائلات في أصعب الأوقات.
من جانبها قالت دينا المزين، مديرة التمريض: «رحلة مهرة هي قصة شجاعة وأمل تلامس قلب كل ممرضة. تعافيها يذكرنا بسبب تمسكنا بالرعاية العاطفية والعمل بروح الفريق في صلب كل ما نقوم به».
واحتفاءً بهذا الإنجاز، خصص مستشفى ياس كلينك ركنًا خاصًا بمشروعها الصغير "Cloud Nine" لبيع الآيس كريم وشاي الماتشا، في الطابق الأرضي للمستشفى، تجسيدًا لشغفها وروحها الريادية، وتكريمًا لرحلة الشفاء التي قادها الفريق الطبي.