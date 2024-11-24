رحلات ملهمة لـ 5 نساء في عالم الدراجات النارية بدبي

بحلول عام 2013، بحثًا عن أشعة الشمس وبداية فصل جديد، جعلت دبي موطنها. وحصلت على وظيفة في مطعم TT Custom Barbecue، وهو مطعم به مرآب دراجات ملحق به، وكانت هذه فرصة موفقة. وسرعان ما حصلت على دراجتها النارية Yamaha YBR125، مما حول تنقلاتها اليومية إلى مغامرات. وجاء إنجازها الأبرز برحلتها الفردية إلى صلالة، عُمان، حيث استكشفت الجمال الهادئ لعين جرزيز وعين حمران وجبل سمحان المهيب.