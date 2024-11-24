رحلات ملهمة لـ 5 نساء في عالم الدراجات النارية بدبي
تلتقي خمس نساء من مختلف أنحاء العالم بانتظام في رحلة ممتعة عبر الطرق الصحراوية والمسارات الوعرة في الإمارات العربية المتحدة. وتروي قصصهن من أوكرانيا إلى إلينوي، ومن ألمانيا إلى كينيا، وما وراء ذلك - وترسم صورة حية لكيفية تحول ركوب الدراجات النارية إلى وسيلة قوية لتمكين المرأة في المنطقة.
عندما وجدت "كاترينا تسيسيلسكا" نفسها تتنقل بين عواقب الطلاق في سن الثانية والعشرين، لم تتخيل قط أن سباق الدراجات النارية سيصبح طريقها إلى الشفاء، ولكن في ذلك اليوم المشؤوم في "تشيركاسي" بأوكرانيا، في حدث يسمى "تاراسوفا جورا"، تغير كل شيء.
قالت كاترينا، التي تبلغ من العمر الآن 34 عاماً، لصحيفة خليج تايمز : "كنت في مكان مظلم للغاية. وكانت أختي، على الرغم من حملها في ذلك الوقت، تعرف بالضبط ما أحتاج إليه - رغم أنني لم أكن أعرف ذلك بنفسي".
لقد أثبتت تلك الدعوة إلى تجمع الدراجات النارية أنها كانت بمثابة تحول كبير. فبينما كانت تركب خلف منظم الحدث الطويل، وتميل باستمرار لإلقاء نظرة خاطفة على الطريق أمامها، أدركت كاترينا أنها تريد أكثر من مجرد رؤية جزئية للحياة - أرادت أن تتولى زمام الأمور في رحلتها الخاصة.
بحلول عام 2013، بحثًا عن أشعة الشمس وبداية فصل جديد، جعلت دبي موطنها. وحصلت على وظيفة في مطعم TT Custom Barbecue، وهو مطعم به مرآب دراجات ملحق به، وكانت هذه فرصة موفقة. وسرعان ما حصلت على دراجتها النارية Yamaha YBR125، مما حول تنقلاتها اليومية إلى مغامرات. وجاء إنجازها الأبرز برحلتها الفردية إلى صلالة، عُمان، حيث استكشفت الجمال الهادئ لعين جرزيز وعين حمران وجبل سمحان المهيب.
الطريق إلى إعادة اكتشاف الذات
بينما كانت كاترينا تكتشف مشهد ركوب الدراجات النارية في دبي، كانت امرأة أخرى على وشك الشروع في رحلة التحول الخاصة بها على دراجتها النارية. وجدت كاترينا، الأكاديمية الأمريكية من إلينوي، نفسها عند مفترق طرق في عام 2019. أدت سنوات من التدريس المتواصل في المدارس الحكومية في الإمارات العربية المتحدة إلى الإرهاق التام، مما دفعها إلى اتخاذ قرار غير عادي: إجازة لمدة أربع سنوات لإعادة اكتشاف نفسها.
كانت ذكريات طفولتها عن ركوب دراجتها النارية ذات اللون الأخضر الليموني مع والدها في إلينوي بمثابة المحفز للتغيير. بدءًا من KTM 250 SXF للمغامرات على الطرق الوعرة، نمت مجموعتها لتشمل Yamaha FZ6N وSuzuki DR650. وستأخذها مغامراتها من الدائرة القطبية الشمالية إلى أمريكا الجنوبية، وبلغت ذروتها في رحلتها الأكثر تميزًا على طول الطريق السريع رقم 10 في الأقاليم الشمالية الغربية بكندا، حيث شاركت موكتوك (الطعام التقليدي) مع مجتمعات الإنويت على ضفاف المحيط المتجمد الشمالي.
ولكن ربما كانت مساهمة كاتارينا الأكثر أهمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما أعادت تنشيط فرع الإمارات العربية المتحدة للرابطة الدولية النسائية للدراجات النارية (WIMA). وتحت قيادتها، زاد عدد الأعضاء من خمسة إلى 127، مما أدى إلى إنشاء شبكة دعم قوية لراكبات الدراجات النارية.
من موقع الراكب إلى الكابتن
من قصة راكب آخر، تثبت ميلينا أن الرحلة من الراكب إلى الطيار قد تؤدي أحيانًا إلى وجهات غير عادية. بدأت كراكبة خلف زوجها، ثم تولت زمام مصيرها في عام 2010، بدءًا من دراجة هارلي ديفيدسون سبورتستر 1200. وبعد تسع سنوات وأميال لا حصر لها، وجدت شريكها المثالي في هارلي ديفيدسون سوفتيل سليم، وأضافت مؤخرًا دراجة KTM 790 Adventure لاحتضان التحديات الجديدة.
قالت ميلينا بحكمة اكتسبتها من سنوات من ركوب الدراجة: "يتعين عليك اختيار دراجتك بقلبك". وقد قادتها مغامراتها إلى سبع دول عبر جبال الألب، وتغلبت على ممر ستيلفيو الأسطوري.
العثور على التركيز في الصحراء
عندما حدت جائحة كوفيد-19 من الحركة في ألمانيا إلى مسافة 20 كيلومترًا فقط من المنزل، اكتشفت كونستانز أن القيود قد تصبح منصات إطلاق. بعد انتقالها إلى دبي في عام 2018 للعمل مع قسم السياحة في مجموعة الإمارات، وجدت نفسها عائدة إلى ألمانيا أثناء الإغلاق، حيث استخدمت تلك المسافة الثمينة البالغة 20 كيلومترًا لإتقان ركوب الدراجات النارية.
بالنسبة لكونستانز، أصبحت ركوب الدراجات النارية أكثر من مجرد حركة - لقد أصبحت تأملًا. وأوضحت: "على الدراجة النارية، لا يوجد مجال للثرثرة غير المدروسة أو الأفكار السلبية"، مشيرة إلى: "أنت فقط، وآلتك، والطريق أمامك".
وبعد عودتها إلى دبي بدراجتها النارية KTM 790 Adventure، وجدت مكانها في القيادة على الطرق الوعرة، مفضلة إمكانية التنبؤ بمسارات الصحراء على حركة المرور على الطرق السريعة.
تُقرأ قصة مديحة، الفارسة الأخرى، وكأنها رواية مغامرات عالمية - ولدت في باكستان، ونشأت في المملكة المتحدة، ووجدت شغفها بركوب الخيل في كينيا، وهي الآن تعتبر دبي موطنها.
لقد حملتها دراجتها النارية KTM 790 Adventure عبر المناظر الطبيعية الغنية بالحياة البرية في محمية أول بيجيتا في كينيا، حيث كان القدر يخبئ لها مفاجأة إضافية - حيث التقت بزوجها المستقبلي في معسكر تدريب للدراجات النارية. والآن في دبي، تحتضن تحديات جديدة مع شركة X-Enduro للتدريب بينما تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في استكشاف كل إمارة على عجلتين. وتستمر رحلتها في التطور، تمامًا مثل مجتمع الدراجات النارية النسائي المتنامي في الإمارات العربية المتحدة.
مجتمع في حركة دائمة
تمثل هؤلاء النساء الخمس - كل واحدة منهن لها نقطة دخول فريدة إلى عالم الدراجات النارية - شيئًا أكبر من رحلاتهن الفردية. إنهن يجسدن مشهدًا متغيرًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتولى النساء بشكل متزايد السيطرة على مغامراتهن الخاصة، سواء في شوارع المدينة أو في مسارات الصحراء.
من تحول كاترينا من الحزن إلى السعادة، إلى تطور كاترينا من أكاديمية محترقة إلى زعيمة مجتمعية، من تطور ميلينا من راكبة إلى مستكشفة جبال الألب، إلى اكتشاف كونستانز للوعي في الحركة، ورحلة مديحة العالمية للعثور على الحب والغرض - تضيف كل قصة خيطًا فريدًا إلى نسيج النساء اللواتي يمارسن رياضة الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة.
إن ركوب الدراجات النارية لا يقتصر على النقل، بل إنه يشكل تحولاً، كما أشاروا. ولخصت ميلينا الأمر بقولها: "إذا كان ركوب الدراجات النارية يخطر ببالك، فحاول القيام بذلك. لا تخف. فهو سيفتح لك عوالم جديدة ويسمح لك بمقابلة أشخاص رائعين".
وتعمل هؤلاء النساء معاً على تحطيم الصور النمطية على مسافة كيلومتر واحد في كل مرة، مما يثبت أن متعة ركوب الدراجات النارية لا تعرف جنسًا أو جنسية أو خلفية. ومع استمرار تطور مجتمع الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة، تعمل هؤلاء النساء الرائدات على ضمان أن الطريق أمامهن أصبح أكثر سهولة لمن يتبعنهن.