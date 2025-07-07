رحلات مباشرة من العربية للطيران الي ميونخ

أعلنت شركة العربية للطيران، الناقل الاقتصادي في الإمارات، اليوم الاثنين عن إطلاق رحلات مباشرة إلى ميونيخ، ثالث أكبر مدينة في ألمانيا، في أحدث إضافة إلى مسارات الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستطلق ثلاث رحلات أسبوعية تربط مطار الشارقة الدولي بمطار ميونيخ الدولي اعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تعتبر ميونيخ واحدة من المراكز الاقتصادية والثقافية الرائدة في ألمانيا، وتوفر جاذبية قوية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء".

وستقلع الرحلتان G9 242 وG9 240 من الشارقة عند الساعة 07:25 و17:15 على التوالي، فيما تغادر الرحلتان G9 243 وG9 241 المدينة الألمانية عند الساعة 12:05 و21:55 على التوالي.

وستنضم ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، إلى قائمة شبكة العربية للطيران الأوروبية، التي تضم وجهات مثل فيينا، وأثينا، وميلانو، وبيرغامو، وكراكوف، ووارسو (شوبان ومودلين).

تدير العربية للطيران أسطولاً يتكون من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر مبيعاً في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة جديدة بدون توقف بين الشارقة والعاصمة التشيكية براغ اعتبارًا من 20 ديسمبر 2025.

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