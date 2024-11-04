رحلات مباشرة بين الشارقة وينبع عبر العربية للطيران

وقالت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على موقعها الإلكتروني: "ستساهم هذه الخدمة في توسيع شبكتنا المتنامية في المملكة وتوفر لركابنا خيارات سفر سهلة وموثوقة في جميع أنحاء المنطقة".

وستسير الناقلة رحلات مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي في ينبع.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "مع استمرارنا في توسيع شبكتنا في المملكة، فإننا نواصل التزامنا بدعم تطوير قطاعي السياحة والأعمال، والمساهمة في الاقتصاد الإقليمي، وتقديم فرص جديدة لركابنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".