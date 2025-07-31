رحلات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة تعمل كالمعتاد وسط خلل فني

نتيجةً لمشكلة فنية في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة ناتس سوانويك، نُقلّص عدد الطائرات المُحلّقة في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة، التي تُعدّ دائمًا أولويتنا. نعتذر عن أي تأخير قد يُسبّبه هذا. يبذل مهندسونا قصارى جهدهم لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونتعاون بشكل وثيق مع شركات الطيران للحدّ من الاضطراب. في هذه المرحلة، لا يُمكننا تحديد المدة المُتوقعة قبل عودة العمليات إلى طبيعتها. يُرجى مراجعة شركة الطيران الخاصة بكم للاستفسار عن حالة رحلتكم، وفقًا لما ذكرته الهيئة التنظيمية في بيان سابق.