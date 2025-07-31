رحلات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة تعمل كالمعتاد وسط خلل فني

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، إن رحلاتها المغادرة من المملكة المتحدة تسير وفق الجدول المقرر بعد خلل فني أثر على الرحلات المغادرة من مطارات لندن سيتي وهيثرو وجاتويك.
وقال متحدث باسم شركة الطيران التي يقع مقرها في دبي لصحيفة خليج تايمز إن جميع رحلات طيران الإمارات "من المفترض أن تعمل وفقًا للجدول الزمني الطبيعي للخروج من المملكة المتحدة".
تقوم أكبر شركة طيران دولية في العالم بتشغيل رحلات متعددة إلى مطارات المملكة المتحدة يوميًا.
بالإضافة إلى طيران الإمارات، تقوم شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، بتشغيل رحلات مباشرة إلى مطارات المملكة المتحدة.
تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب خلل فني مساء الأربعاء، مما تسبب في حالة من الفوضى في المطارات بالمملكة المتحدة.
نتيجةً لمشكلة فنية في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة ناتس سوانويك، نُقلّص عدد الطائرات المُحلّقة في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة، التي تُعدّ دائمًا أولويتنا. نعتذر عن أي تأخير قد يُسبّبه هذا. يبذل مهندسونا قصارى جهدهم لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونتعاون بشكل وثيق مع شركات الطيران للحدّ من الاضطراب. في هذه المرحلة، لا يُمكننا تحديد المدة المُتوقعة قبل عودة العمليات إلى طبيعتها. يُرجى مراجعة شركة الطيران الخاصة بكم للاستفسار عن حالة رحلتكم، وفقًا لما ذكرته الهيئة التنظيمية في بيان سابق.
مع ذلك، تأخرت استعادة النظام، وأفادت ناتس بأن الأنظمة تعمل بكامل طاقتها، وأن حركة الملاحة الجوية تعود إلى وضعها الطبيعي. وأضافت: "استُؤنفت رحلات المغادرة في جميع المطارات، ونعمل مع شركات الطيران والمطارات المتضررة لإنجاز هذا التراكم بأمان. نعتذر لجميع المتضررين من هذه المشكلة".
ولكن تم نصح المسافرين بتوقع التأخيرات والاضطرابات والتحقق من المطارات الفردية للحصول على المشورة.