رحلات طيران "أكاسا" الهندية تتلقى تحذيرات أمنية
تلقت رحلات طيران "أكاسا" تنبيهات أمنية، اليوم الخميس، حسبما ذكر متحدث باسم شركة الطيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (ANI).
وأضافت الشركة في البيان أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لها تراقب الوضع حالياً و"على اتصال بالسلطات الأمنية والتنظيمية".
وأضافت أنها تتبع كافة إجراءات السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأن فرق الشركة على الأرض "مستعدة لمساعدة الركاب لضمان سلامتهم وراحتهم".
ويأتي ذلك بعد سلسلة من التهديدات بالقنابل تلقتها شركات الطيران الهندية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني إن الوزارة تجري محادثات مع الوزارات المعنية الأخرى لإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الحالية لجعلها أكثر صرامة للتعامل مع حالات التهديد الكاذب بالقنابل على الرحلات الجوية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الطيران المدني الجمعة إن المتهم سيتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.
وقال المسؤول إنه سيتم تشكيل لجنة بالتشاور مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لإعداد مسودة لتعديلات قانون الطائرات لعام 1934 وقواعد الطائرات لعام 1937 والتشريعات الفرعية لضمان السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى وضع المخالفين على قائمة حظر الطيران بسبب التهديدات الكاذبة بالقنابل على الرحلات الجوية.