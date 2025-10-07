بـ 5 دراهم: خط طيران يُطلق رحلات دبي-مانيلا بسعر أساسي

تُشغّل شركة CEB رحلاتها في 37 وجهة محلية و26 وجهة دولية منتشرة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وفي بيانٍ أُرسل إلى صحيفة خليج تايمز، صرّحت CEB: "بفضل امتدادنا المحلي، يُمكن للمسافرين بدء رحلتهم نحو السعادة في العاصمة الفلبينية أو الوصول إلى مراكز إقليمية رئيسية أخرى تابعة للشركة، مثل كلارك، وسيبو، وإيلويلو، ودافاو، لتوفير وصول أسرع بين جزر البلاد".