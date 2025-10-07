بـ 5 دراهم: خط طيران يُطلق رحلات دبي-مانيلا بسعر أساسي

إليكم خبر سار للمسافرين من دبي إلى مانيلا: ابتداءً من اليوم (7 أكتوبر) وحتى الأحد (12 أكتوبر)، يمكنكم حجز رحلة ذهاب فقط عبر طيران "سيبو باسيفيك" بسعر أساسي يبدأ من 5 دراهم فقط، غير شامل الرسوم والتكاليف الإضافية. يسري العرض من 1 مارس إلى 30 سبتمبر 2026.
سعر التذكرة الأساسي لرحلة ذهاب فقط، وهو 5 دراهم، هو سعر تذكرة طيران سيبو باسيفيك (CEB) قبل إضافة الرسوم والضرائب والرسوم الإضافية. سيرتفع سعر التذكرة النهائي عند إضافة رسوم إضافية.
أعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن بدء بيع التذاكر لمهرجان Super Seat Fest في 10 أكتوبر (10 أكتوبر). ويصادف شهر أكتوبر أيضًا الذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاق خط CEB إلى دبي، مما يجعله الوقت الأمثل للتخطيط لزيارة الوطن أو استكشاف الفلبين.
تُشغّل شركة CEB رحلاتها في 37 وجهة محلية و26 وجهة دولية منتشرة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وفي بيانٍ أُرسل إلى صحيفة خليج تايمز، صرّحت CEB: "بفضل امتدادنا المحلي، يُمكن للمسافرين بدء رحلتهم نحو السعادة في العاصمة الفلبينية أو الوصول إلى مراكز إقليمية رئيسية أخرى تابعة للشركة، مثل كلارك، وسيبو، وإيلويلو، ودافاو، لتوفير وصول أسرع بين جزر البلاد".
تُعدّ مانيلا بوابةً لبعضٍ من أفضل وجهات العطلات في البلاد. ومن مانيلا، يُمكن للمسافرين الوصول إلى 27 وجهةً محليةً أخرى، مما يُسهّل الوصول إلى مقاطعات لوزون وفيساياس ومينداناو.