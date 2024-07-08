رحلات جديدة للحافلات تربط عجمان بأبوظبي غداً
أعلنت هيئة النقل العام في عجمان عن تشغيل أربع رحلات يومياً للحافلات العامة من عجمان إلى أبوظبي اعتباراً من 9 يوليو المقبل.
وستنطلق أربع حافلات من عجمان إلى أبوظبي، واثنتان من أبوظبي إلى عجمان.
وتنطلق الرحلة من محطة المصلى إلى محطة حافلات أبوظبي، عائدة إلى محطة المصلى - حيث تغادر الحافلة الأولى عجمان في الساعة 7 صباحاً والأخيرة في الساعة 7 مساءً. ستكون الرحلة الأولى من أبوظبي في الساعة 10 صباحاً، وستغادر الأخيرة الساعة 9:30 مساءً.
وتبلغ تكلفة تذكرة الحافلة 35 درهماً، ويمكن للركاب الدفع باستخدام بطاقة "مسار" الخاصة بهم.
وقالت الهيئة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قامت بزيادة المسارات على خط أبوظبي لتلبية احتياجات مستخدمي وسائل النقل العام، وللمزيد من الدعم لهم، عادت خدمة الحافلة تحت الطلب في عجمان إلى العمل بعد تعليق الخدمة في 4 يونيو، من خلال توفير الحافلات الصغيرة من الساعة 6 صباحاً حتى 11 مساءً، تعمل خدمة الحافلة تحت الطلب التابعة لهيئة النقل على تقليص وقت انتظار الركاب وتساعد في تخفيف الازدحام. يتم حجز المقاعد في الحافلة من خلال التطبيق ويتم تحديد مسارها على الفور بناءً على طلبات الخدمة.
ويتعين على الراكب ببساطة تحديد موقعه ووجهته، ثم يحدد التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي أقرب نقطة يمكن أن يستقل منها الحافلة، كما يتعين على الراكب دفع مبلغ 7 دراهم عبر التطبيق، وإذا كان يتم حجز الخدمة لأكثر من شخص واحد، فسيتم تحصيل 4 دراهم لكل شخص إضافي بحد أقصى لـ أربعة أشخاص.
طرق أبو ظبي الأخرى
بالنسبة للمقيمين في أبوظبي، تتوفر حافلات بين المدن تربطهم بالشارقة ودبي بسهولة.
تربط خطوط هيئة الطرق والمواصلات E100 وE101 بين إمارتي دبي وأبو ظبي بسلاسة.
E100: بين محطة حافلات الغبيبة وأبوظبي، محطة الحافلات المركزية
E101: بين محطة حافلات ابن بطوطة وأبو ظبي، محطة الحافلات المركزية
ويربط خط 117R الخاص بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بين أبوظبي وعدد من المحطات داخل الشارقة، بتكلفة 30 درهماً.
خط 117R: بين محطة حافلات أبوظبي/أبوظبي وتقاطع الخان، المحطة 2، شارع الوحدة، كارفور، المحطة 1، شارع الوحدة، محطة ماكس 1، شارع الوحدة، مكتب البريد، المحطة 1، حديقة الاتحاد، المحطة 1، طريق الاتحاد، أنصار مول، المحطة 1، طريق الاتحاد، مجمع المطاعم، المحطة 1، طريق الاتحاد، سفير مول، المحطة 1، طريق الاتحاد، سفير مول، المحطة 2، محطة الجبيل/الشارقة، شارع الملك فيصل، تقاطع شارع الاستقلال، المحطة 1، شارع الملك فيصل، بنك الشارقة الإسلامي، المحطة 2
للتخطيط لرحلتك بين المدن من أبوظبي، قم بزيارة https://darbi.itc.gov.ae/
قم بزيارة https://darbi.itc.gov.ae/
من القائمة الموجودة على الجانب، انقر على "مخطط الرحلات".
حدد محطات المغادرة والوصول.
اختر وسيلة النقل المفضلة لديك واطلع على التوقيت والأجرة.
يتاح للمقيمين في رأس الخيمة أيضاً الذهاب إلى أبوظبي عن طريق ركوب الحافلة المتنقلة بين المدن من السبت إلى الجمعة في الساعة 9 صباحاً و 3 مساءً بتكلفة قدرها 47 درهماً.