رحلات جديدة للحافلات تربط عجمان بأبوظبي غداً

أعلنت هيئة النقل العام في عجمان عن تشغيل أربع رحلات يومياً للحافلات العامة من عجمان إلى أبوظبي اعتباراً من 9 يوليو المقبل.

وستنطلق أربع حافلات من عجمان إلى أبوظبي، واثنتان من أبوظبي إلى عجمان.