رحلات جايبور-دبي: إلغاءات وتأخيرات جديدة

في يوم الخميس (17 يوليو)، اندلعت الفوضى مجددًا في مطار جايبور الدولي عندما تأخرت رحلتان دوليتان عن موعدهما. أُلغيت رحلة طيران الهند إكسبريس رقم IX-195، المقرر إقلاعها إلى دبي الساعة 5:55 صباحًا، قبل ساعات قليلة من إقلاعها. بدأ الركاب بالوصول إلى المطار منذ الساعة 3:30 صباحًا، ليُبلّغوا لاحقًا بأن الرحلة لن تُقلع "لأسباب تشغيلية". كما لم تُقلع رحلة العودة رقم IX-196 من دبي إلى جايبور، المقرر إقلاعها الساعة 12:45 صباحًا، بسبب عطل فني، حسبما ورد.