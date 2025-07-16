"رحلات أرخص من التاكسي: وداعاً "وِيز إير"... الإماراتيون يخسرون نافذتهم الأوفر على العالم

تتراوح أجرة التاكسي من دبي إلى أبوظبي بين ٢٥٠ و٣٠٠ درهم إماراتي. لكن بالنسبة للعديد من سكان الإمارات، كان السفر جواً من البلاد على متن طيران ويز إير أرخص.
قدمت شركة الطيران الاقتصادي تذاكر ذهاب فقط ابتداءً من 129 درهمًا إماراتيًا، حسب المسار والموسم. وقد أتاح هذا السفر الدولي للكثيرين ممن لم يتخيلوا يومًا قدرتهم على تحمل تكلفته.
والآن، مع إعلان شركة Wizz Air أنها ستوقف عملياتها في أبو ظبي في الأول من سبتمبر/أيلول 2025، قال العديد من السكان إنهم يشعرون بخيبة أمل لخسارة إحدى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للسفر إلى الخارج.
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بالنسبة لنويل أبراهام، المقيم في دبي، فإن شركة Wizz Air جعلت السفر في متناول الجميع لدرجة أنه غالبًا ما يكلف أقل من ركوب سيارة أجرة إلى مطار أبو ظبي.
أعيش في مجمع دبي للاستثمار. لو استقللتُ سيارة أجرة إلى مطار أبوظبي، لكانت التكلفة تتراوح بين 200 و250 درهمًا إماراتيًا. لكنني غالبًا ما وجدتُ رحلات طيران على متن طيران ويز إلى أماكن مثل باكو أو مدن أوروبية أخرى مقابل 180-190 درهمًا إماراتيًا فقط، وخاصةً مع نادي الخصومات، كما قال نويل.
كانت الرحلات بسيطة، إذ لم تكن تتضمن أمتعة مسجلة أو وجبات، لكن نويل قال إنها كانت مثالية للرحلات القصيرة والرحلات في عطلات نهاية الأسبوع.
كانت وسيلةً لتوفير المال ورؤية العالم في الوقت نفسه. على الرغم من أن مدة الرحلة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، لم نكن نهتم كثيرًا بالوجبات. ما وفرناه في التذكرة أنفقناه في وجهتنا.
فاجأ قرار شركة الطيران بوقف عملياتها الكثيرين. وأضاف نويل: "مع حلول فصل الشتاء، كان لدى الكثيرين بلا شك خطط جاهزة، لذا كان هذا القرار غير متوقع بالتأكيد".
شخصيًا، كنت أخطط لزيارة جورجيا هذا العام، وألبانيا وصربيا العام المقبل، جميعها على متن طيران ويز إير. بهذا السعر، لا توجد شركة طيران اقتصادية أخرى مماثلة في السوق حاليًا.
بالنسبة لفهيم أرمار، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الخدمات اللوجستية ويقيم في ديرة، فقد منحته شركة Wizz Air فرصة قضاء أول إجازة حقيقية له بعد جائحة كوفيد وأول رحلة له خارج الخليج.
يتذكر فهيم، وهو يسترجع ذكريات أبريل ٢٠٢٢: "عندما رأيتُ سعر تذكرة السفر، ظننتُ أنه عطل فني. أخبرتُ بعض أصدقائي، والمثير للدهشة أن الجميع وافق. وفي غضون يوم واحد، حجزنا جميعًا".
بلغت تكلفة تذكرة الذهاب والعودة إلى جورجيا 380 درهمًا إماراتيًا فقط. قال: "هذا السعر مكّننا جميعًا من السفر. لم يسافر أيٌّ منا منذ فترة. كنا نريد فقط استراحة، وهذا منحنا الفرصة".
وقال فهيم إنهم أبقوا الأمور بسيطة، فلا حقائب مسجلة، ولا أشياء إضافية، مجرد رحلة قصيرة بتذاكر أساسية.
حزمنا أمتعتنا الخفيفة، وسافرنا جوًا من أبوظبي، وقضينا بضعة أيام في تبليسي. لم تكن رحلةً فاخرة، ولكن لم يكن من الضروري أن تكون كذلك. تناولنا الطعام المحلي، وتجولنا في المدينة، واستمتعنا بتغير الأجواء.
يقول فهيم، وهو يستذكر تلك الرحلة، إنها ساعدته على استعادة نشاطه والتواصل مع أصدقائه. وأضاف: "لم يكن الأمر يتعلق بتذاكر رخيصة فحسب، بل كان يتعلق بإمكانية الوصول إلى وجهات عديدة. من المخيب للآمال معرفة أن رحلات مستقبلية كهذه لن تكون ممكنة، على الأقل ليس بهذا السعر".
وكان أحد أكثر المسافرين غير المتوقعين على متن طيران ويز إير هو مزمل شيخ، سائق سيارة أجرة في دبي، الذي قام بأول رحلة دولية له إلى باكو مع صديق، وذلك بفضل تذكرة ذهاب وعودة بقيمة 400 درهم فقط.
لم أتخيل يومًا أنني سأسافر جوًا خارج البلاد، وخاصةً إلى مكانٍ يتحدث عنه الناس في الإمارات العربية المتحدة دائمًا،" قال. "خلال رحلاتي بسيارات الأجرة، كان العديد من الركاب يذكرون رحلات إلى جورجيا أو أرمينيا أو باكو. كنت أستمع بهدوء وأفكر، ربما يومًا ما."
في أحد الأيام، جاء ذلك اليوم الذي شارك فيه أحد الركاب بعض النصائح المتعلقة بالسفر.
قال مزمل: "أخبرني أن السعر ليس مرتفعًا كما يظن الناس. حتى أنه أعطاني بقشيشًا قدره 100 درهم وقال: استخدم هذا المبلغ لحجز تذكرتك". "صُدمتُ. لا تزال تلك اللحظة عالقة في ذهني".
تشجع مزمل من المحادثة، فتحدث إلى صديق. "عندما وافق صديقي، لم نتردد. حجزنا الرحلة وقررنا الاستمتاع بثلاثة أيام، وحدنا، قبل أن ننطلق في عطلتنا السنوية."
كانت هذه أول زيارة لمزمّل إلى بلد أجنبي لا يعرف فيه أحدًا. "سافرتُ إلى أذربيجان، ومكثتُ هناك أربعة أيام، واستكشفتُ المكان فحسب. لم نفعل شيئًا مُبهرًا، فقط تجوّلنا، ورأينا الجبال، وتناولنا الطعام المحلي. لكنها كانت أسعد لحظة في حياتي."
وقال إن شركة Wizz Air أعطت أشخاصًا مثله فرصة لتجربة شيء لم يعتقدوا أبدًا أنه ممكن.
يعتقد معظم الناس أن السفر حكرٌ على أصحاب الرواتب العالية. لكن هذه الخطوط الجوية أثبتت أنه حتى سائق سيارة أجرة مثلي، يستطيع السفر إلى بلد آخر.
خروج ويز إير من أبوظبي سيؤثر على السياح القادمين على الرحلات القصيرة والسفر الاقتصادي وارتفاع الأسعار خروج ويز إير من أبوظبي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 50%، بحسب وكالات السفر قرار ويز إير بمغادرة أبوظبي "ليس مفاجئًا"، بحسب محللي الطيران مسافرو الإمارات "منزعجون" بعد خروج ويز إير الذي يجبرهم على البحث عن شركات طيران أخرى منخفضة التكلفة