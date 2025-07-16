"رحلات أرخص من التاكسي: وداعاً "وِيز إير"... الإماراتيون يخسرون نافذتهم الأوفر على العالم

تتراوح أجرة التاكسي من دبي إلى أبوظبي بين ٢٥٠ و٣٠٠ درهم إماراتي. لكن بالنسبة للعديد من سكان الإمارات، كان السفر جواً من البلاد على متن طيران ويز إير أرخص.

قدمت شركة الطيران الاقتصادي تذاكر ذهاب فقط ابتداءً من 129 درهمًا إماراتيًا، حسب المسار والموسم. وقد أتاح هذا السفر الدولي للكثيرين ممن لم يتخيلوا يومًا قدرتهم على تحمل تكلفته.

والآن، مع إعلان شركة Wizz Air أنها ستوقف عملياتها في أبو ظبي في الأول من سبتمبر/أيلول 2025، قال العديد من السكان إنهم يشعرون بخيبة أمل لخسارة إحدى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للسفر إلى الخارج.

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بالنسبة لنويل أبراهام، المقيم في دبي، فإن شركة Wizz Air جعلت السفر في متناول الجميع لدرجة أنه غالبًا ما يكلف أقل من ركوب سيارة أجرة إلى مطار أبو ظبي.

أعيش في مجمع دبي للاستثمار. لو استقللتُ سيارة أجرة إلى مطار أبوظبي، لكانت التكلفة تتراوح بين 200 و250 درهمًا إماراتيًا. لكنني غالبًا ما وجدتُ رحلات طيران على متن طيران ويز إلى أماكن مثل باكو أو مدن أوروبية أخرى مقابل 180-190 درهمًا إماراتيًا فقط، وخاصةً مع نادي الخصومات، كما قال نويل.

كانت الرحلات بسيطة، إذ لم تكن تتضمن أمتعة مسجلة أو وجبات، لكن نويل قال إنها كانت مثالية للرحلات القصيرة والرحلات في عطلات نهاية الأسبوع.

كانت وسيلةً لتوفير المال ورؤية العالم في الوقت نفسه. على الرغم من أن مدة الرحلة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، لم نكن نهتم كثيرًا بالوجبات. ما وفرناه في التذكرة أنفقناه في وجهتنا.

فاجأ قرار شركة الطيران بوقف عملياتها الكثيرين. وأضاف نويل: "مع حلول فصل الشتاء، كان لدى الكثيرين بلا شك خطط جاهزة، لذا كان هذا القرار غير متوقع بالتأكيد".

شخصيًا، كنت أخطط لزيارة جورجيا هذا العام، وألبانيا وصربيا العام المقبل، جميعها على متن طيران ويز إير. بهذا السعر، لا توجد شركة طيران اقتصادية أخرى مماثلة في السوق حاليًا.

بالنسبة لفهيم أرمار، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الخدمات اللوجستية ويقيم في ديرة، فقد منحته شركة Wizz Air فرصة قضاء أول إجازة حقيقية له بعد جائحة كوفيد وأول رحلة له خارج الخليج.

يتذكر فهيم، وهو يسترجع ذكريات أبريل ٢٠٢٢: "عندما رأيتُ سعر تذكرة السفر، ظننتُ أنه عطل فني. أخبرتُ بعض أصدقائي، والمثير للدهشة أن الجميع وافق. وفي غضون يوم واحد، حجزنا جميعًا".