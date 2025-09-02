نشأ الجندي المتقاعد في الجبال خلال أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكان الصيد والأسلحة جزءًا لا يتجزأ من حياته اليومية؛ فكل ما كانوا يصطادونه كان يُؤكل - من الغزلان إلى الثعالب. كان حمل السلاح ضرورةً عند التجوال في التضاريس الوعرة، للحماية من الحيوانات البرية والمتسللين المحتملين. بعد تشكيل الاتحاد والتحول إلى حياة المدينة، أصبحت الأسلحة النارية محظورة، إذ كانت تُخزن في المنازل "تحسبًا" للحاجة إليها للدفاع. يقول الجندي المتقاعد إنه يزور معرض ADIHEX سنويًا للاطلاع على أحدث الأسلحة. وقال لصحيفة خليج تايمز : "وإذا أعجبني أي شيء، يُمكنني شراؤه لاحقًا من منطقتنا".