رجل أعمال في دبي .. يمنح 20 ألف شخص"فرصة ثانية" للحياة

أمضى رجل الأعمال والمحسن الهندي المقيم في دبي، فيروز ميرشانت، ما يقرب من عقدين من الزمن في مساعدة السجناء المتعثرين بالديون على نيل حريتهم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي المهمة التي شهدت إطلاق سراح أكثر من 20,000 نزيل منذ عام 2008.

وفي رمضان 2026، يواصل مبادرته هذه؛ فمنذ بداية العام الجاري، تم إطلاق سراح 497 سجيناً، مع توقعات بزيادة الحالات خلال الشهر الفضيل. وفي الوقت نفسه، يوجه ميرشانت اهتمامه نحو مرضى السرطان الذين يعانون من تكاليف العلاج المرتفعة. ومع ذلك، لا يزال برنامج إطلاق سراح السجناء محوراً أساسياً في عمله الإنساني.

يتم تنفيذ جزء كبير من جهود الإفراج بالتنسيق مع السلطات وبالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهي منظمة خيرية مقرها أبوظبي تركز على المبادرات الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

وقال ميرشانت إن المبادرة تعمل على مدار العام، لكنها تشهد زخماً كبيراً في شهر رمضان.

وأضاف خلال مقابلة أجريت معه في مكتبه بالطابق الـ 39 في أبراج بحيرات جميرا المطلة على أفق دبي: "رمضان شهر مبارك، والجميع يعطي بطريقته الخاصة. إن كل ما أستطيع فعله هو بتوفيق من الله الذي مكنني من ذلك؛ فإذا أعطاني الوسيلة، فمن واجبي استخدامها".

وعند سؤاله عن حجم العمل العام الماضي، قال إنه تم إطلاق سراح 2,972 سجيناً من أكثر من 50 جنسية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، مع المساهمة بمبلغ 2.4 مليون درهم لتسديد ديونهم. وفي كثير من الحالات، قام أيضاً بدفع ثمن تذاكر طيران لعودتهم إلى أوطانهم.

وقال: "هؤلاء ليسوا مجرمين عتاة، بل معظمهم ضحايا لظروفهم؛ أشخاص وقعوا في صعوبات مالية ولم يتمكنوا من سداد الديون، وهم يستحقون فرصة ثانية".