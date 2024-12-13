رجل أعمال بنغالي يفوز بمليون درهم في سحب"بيج تيكيت"

"روبل"، رجل أعمال مقيم في المملكة العربية السعودية، يحاول حظه مع سحب الـ "بيج تيكيت" منذ عام 2020. وقد بدأت القصة بمحض الصدفة خلال زيارته لأبوظبي، حيث لفت انتباهه كشك "بيج تيكيت"، ليصبح شراء التذاكر عادة لا تنقطع، سواءً بشكل فردي أو مع أصدقائه.