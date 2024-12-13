رجل أعمال بنغالي يفوز بمليون درهم في سحب"بيج تيكيت"
ابتسم الحظ هذا الأسبوع لمقيم بنغالي في السعودية ، حيث فاز بالجائزة الكبرى في سحب "البيج تيكيت" والتي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي!
"روبل"، رجل أعمال مقيم في المملكة العربية السعودية، يحاول حظه مع سحب الـ "بيج تيكيت" منذ عام 2020. وقد بدأت القصة بمحض الصدفة خلال زيارته لأبوظبي، حيث لفت انتباهه كشك "بيج تيكيت"، ليصبح شراء التذاكر عادة لا تنقطع، سواءً بشكل فردي أو مع أصدقائه.
وقال "روبل"، البالغ من العمر 36 عاماً: "لم أفز في حياتي بمثل هذا المبلغ! إنه لأمر لا يصدق! أشعر وكأنني أحلم. ما زلت أحاول استيعاب الأمر، ولم أفكر بعد في كيفية إنفاق هذه الجائزة الضخمة".
حتى بعد الفوز، قال "روبل" أنه سيواصل المشاركة في هذه السحوبات. وقال: "لم أتردد في شراء تذكرتي التالية! وأدعو الجميع للمشاركة، جرّب حظك ولو مرة واحدة، فربما تكون أنت الفائز القادم. لا تدع الفرصة تفوتك، فمن يعلم متى سيطرق الحظ بابك!"
هذا الشهر، إذا اشتريت تذكرة واحدة، ستحصل على فرصة للفوز بجائزة 30 مليون درهم في السحب المباشر المقبل، بالإضافة إلى فرصة أخرى للفوز بمليون درهم في السحوبات الأسبوعية.