110 ملايين درهم للعمل الخيري: رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ 7 مبانٍ في دبي

وأضاف الهاجري يأتي هذا الإسهام امتداداً لنهج الخير والعطاء الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاه شيوخنا الكرام، الذين جعلوا من العمل الإنساني ركناً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات ويعكس هذا العطاء القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، القائم على البذل والتكافل والمسؤولية المجتمعية، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني المستدام.