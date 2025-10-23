110 ملايين درهم للعمل الخيري: رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ 7 مبانٍ في دبي

تبرع رجل الأعمال الإماراتي والدبلوماسي السابق حمد بن أحمد بن سالم الهاجري بسبعة مبانٍ في مواقع بارزة بدبي. وقالت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر (أوقاف دبي) إن التبرع يُعد من أكبر الأوقافات العقارية هذا العام.
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية التقديرية للمباني نحو 110 ملايين درهم. وسيولد الوقف دخلاً خيرياً مستمراً من عائداته لتمويل مشاريع تنمية المجتمع.
وتشمل العقارات المتبرع بها مباني في حدائق الشيخ محمد بن راشد، والحبية الرابعة، والمركاض، وجميعها مسجلة رسمياً بأرقام عقارية، ما يعكس تنوع الأصول العقارية الموقوفة واستدامة عوائدها.
قال الهاجري: "إن المبادرة صدقة جارية عنه وعن والديه الراحلين، مشيراً إلى أن عائدات هذه الأوقاف مخصصة لدعم مختلف الأنشطة الخيرية تحت إشراف أوقاف دبي، بما يضمن أثراً إنسانياً مستداماً للأجيال القادمة".
وأضاف الهاجري يأتي هذا الإسهام امتداداً لنهج الخير والعطاء الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاه شيوخنا الكرام، الذين جعلوا من العمل الإنساني ركناً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات ويعكس هذا العطاء القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، القائم على البذل والتكافل والمسؤولية المجتمعية، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني المستدام.
وقال الأمين العام للمؤسسة علي المطوع، إن هذا الوقف يعكس قيم البذل والعطاء المتأصلة في مجتمعنا الإماراتي، ويعزز من دور دبي وجهة رائدة في العمل الوقفي المستدام.
وأضاف: "نُثمن هذه المبادرة النبيلة التي ستسهم في تمويل مشاريع إنسانية وتعليمية وصحية وخدمية، يستفيد منها أفراد المجتمع على نطاق واسع."
وأشار المطوع إلى أن المؤسسة تواصل تطوير وتوسيع الأوقاف تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل الوقف أداة فعالة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تُلهم الأفراد والمؤسسات على حد سواء للمساهمة في العمل الخيري بشكل أوسع.
وتدير المؤسسة أصولاً وقفية بقيمة 11.1 مليار درهم بواقع 1043 وقفاً، تعود إلى 578 واقفاً وتشهد دبي توسعاً متنامياً في الأوقاف مع انضمام فاعلي خير من المواطنين والمقيمين إلى قائمة الواقفين، في صورة تعكس التلاحم المجتمعي وروح المسؤولية الإنسانية.