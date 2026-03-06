"ربِّ اجعل هذا البلد آمناً".. مساجد الإمارات تلهج بالدعاء وتؤكد: أمننا خط أحمر

دعت خطبة الجمعة في الإمارات العربية المتحدة المقيمين إلى البقاء متحدين واليقظة تجاه المعلومات المضللة بعد الهجمات الأخيرة على البلاد، مسلطة الضوء على وحدة الأمة وتضامنها مع إعادة تأكيد مرونتها والتزامها بالأمن.

في الخطبة التي ألقيت في المساجد يوم الجمعة، تم تذكير المصلين بدعاء النبي إبراهيم القرآني: “رب اجعل هذا البلد آمناً.”

“كيف لا نتأمل في هذا الدعاء وقد شعرنا جميعاً بنعمة الأمن والأمان داخل الإمارات العربية المتحدة،” قال الأئمة للمصلين، حثين إياهم على التأمل في الاستقرار الذي طالما تمتعت به البلاد.

وأشارت الخطبة إلى أن البلاد تعرضت مؤخراً لما وصفته بهجوم غير مشروع وغير مبرر انتهك أعراف الاتفاقيات والعهود.

“إن مرتكبي هذه الانتهاكات لا يحترمون حقوق الجيران ولا حرمة هذا الشهر الفضيل. لا يوجد دين يسمح بالعدوان على الأبرياء. لا يوجد إيمان حقيقي يسمح بانتهاك أرواح الأبرياء،” قال الأئمة، مؤكدين أنه لا شيء يمكن أن “يبرر أبداً مهاجمة الأبرياء المسالمين”.

كما أكدت الخطبة أن استهداف تجمعات الناس المسالمين يشكل اعتداءً، مستشهدة بآيات قرآنية تدين الذين ينقضون العهود وينشرون الفساد في الأرض.

الوحدة والصمود

مخاطبة المواطنين والمقيمين مباشرة، سلطت الخطبة الضوء على قوة الأمة في أوقات التحدي.

“يا أهل الإمارات: وطنكم أرض قوة وعزة وكرامة — الأزمات لا تزيده إلا قوة، والتحديات لا تزيده إلا صموداً، والشدائد لا تزيده إلا وحدة وتضامناً.”

كما أشادت الرسالة بالجاهزية الدفاعية والاحترافية لمن أوكلت إليهم مهمة حماية البلاد، واصفة أفعالهم بأنها أمثلة على الشجاعة وبعد النظر والتضحية.

التحذير من الشائعات

كما حث المصلون على التحقق من المعلومات وتجنب نشر الشائعات خلال الأوقات العصيبة.

ودعت الخطبة المقيمين إلى البحث عن المعلومات من المصادر الرسمية فقط وحذرت من المعلومات المضللة التي قد تسبب الارتباك أو الخوف.

“التزموا بتعليمات الجهات الرسمية في جميع الأمور واصنعوا مع عائلاتكم لحظات هادئة ومسالمة تغرس التفاؤل والإيجابية في بيوتكم.”

الثقة في القيادة

كما أشاد الخطبة بقيادة البلاد لِما أظهرته من حكمة وبُعد نظر في التعامل مع التطورات الأخيرة.

تم تشجيع المصلين على مواصلة حياتهم اليومية بثقة مع وضع ثقتهم في الله.

“امضوا في حياتكم اليومية بثقة ويسر وثقوا بالله،” قالت الخطبة، واصفة الإمارات بأنها أمة تقدر كل من يعيش فيها ويساهم في ازدهارها.

دعوات للأمة

تضمنت الخطبة الثانية دعوات لاستمرار حماية واستقرار دولة الإمارات، سائلين السلامة لقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها.

كما دعا المصلون لحماية حماة الوطن ولاستمرار أمن البلاد وازدهارها.