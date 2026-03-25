"ربيعٌ ممطر".. الإمارات في قلب موسم "السرايات"

تشهد دولة الإمارات حالياً "موسم السرايات"، وهي فترة ربيعية انتقالية تتميز بعدم الاستقرار الجوي، مما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية وهطول أمطار وظهور برق وتساقط حبات البرد أحياناً في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبر منصة (X)، أن الفترة الحالية تُعرف بموسم "السرايات" أو "المراويح"، وهي فترة من عدم الاستقرار الجوي الربيعي خلال المرحلة الانتقالية من منتصف مارس وحتى أوائل مايو. وشرح أن هذا الموسم يتميز بتكون السحب الركامية، التي غالباً ما تصاحبها عواصف رعدية، وأمطار، وبرق، ورعد، وتساقط البرد في بعض الأحيان.

وأضاف الجروان أنه من المتوقع حدوث حالة جوية ربيعية ملحوظة بين 21 مارس و27 مارس.

موجات من عدم الاستقرار

حذر المركز الوطني للأرصاد من أن موجات متعددة من عدم الاستقرار من المتوقع أن تؤثر على الدولة حتى 27 مارس، مما يؤدي إلى هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية وتغير في الغطاء السحابي عبر مناطق مختلفة.

بدأ هطول الأمطار في وقت مبكر من الأجزاء الغربية للدولة، وتحديداً في منطقة الظفرة، قبل أن ينتقل تدريجياً نحو الداخل ليشمل مدينة أبوظبي والعين، مع تفاوت في الشدة من أمطار خفيفة إلى هطول غزير ومستمر في مناطق أخرى.

وفي 23 مارس، أدت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة في أجزاء من أبوظبي إلى تراكم المياه في الشوارع، مع تقارير عن فيضانات محدودة في المناطق المنخفضة. وبحلول بعد الظهر، توسع النظام الجوي ليصل إلى دبي، بما في ذلك مناطق جبل علي والبرشاء. كما كان من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والشمالية، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة، زيادة في هطول الأمطار بحلول المساء.

توقعات الأيام المقبلة

وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، فإن الموجة الحالية هي جزء من نمط جوي أوسع يجلب موجات متتالية من النشاط السحابي.

الأربعاء: من المرجح أن ينتقل هطول الأمطار نحو المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك مدينة العين والمناطق الساحلية، مع انخفاض الفرص تدريجياً في وقت متأخر من الليل.

الخميس: يُتوقع هدوء مؤقت في الصباح، تتبعه زيادة في فرص الأمطار مرة أخرى في فترة بعد الظهر والمساء، خاصة فوق المناطق الشمالية والشرقية.

الجمعة: من المتوقع حدوث الموجة الأخيرة بين وقت متأخر من ليل الخميس والجمعة، تبدأ في المناطق الساحلية والغربية قبل أن تتحرك نحو الداخل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الأمطار لن تكون مستمرة في موقع واحد، بل ستحدث على فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجياً بحلول 27 مارس.

وقد حثت السلطات السكان على توخي الحذر، خاصة على الطرق المعرضة لتراكم المياه، مع استمرار تغير الأحوال الجوية على مدار الأسبوع.