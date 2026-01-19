ربط كاميرات محطات "أدنوك" بغرفة العمليات المركزية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن بعض محطات الوقود في الإمارة ستقوم قريباً بربط أنظمة الكاميرات الخاصة بها مع شرطة الشارقة.
وبموجب المشروع الجديد، سيتم ربط أنظمة الكاميرات في محطات "أدنوك" بجميع أنحاء المدينة مع غرفة العمليات بشرطة الشارقة، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات.
ويأتي الإعلان عن المشروع الأخير عقب اجتماع عُقد بين شيخة الخوري، مدير إدارة ضمان العمليات في "أدنوك للتوزيع"، ومسؤولين من شرطة الشارقة.
وقد جاء الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين، كجزء من الجهود الرامية لتعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود المشتركة بين الجهتين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تطوير العمل التعاوني الذي يدعم منظومة الأمن والسلامة.