ربط كاميرات محطات "أدنوك" بغرفة العمليات المركزية

وقد جاء الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين، كجزء من الجهود الرامية لتعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود المشتركة بين الجهتين، بالإضافة إلى استكشاف سبل تطوير العمل التعاوني الذي يدعم منظومة الأمن والسلامة.