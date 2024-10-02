ربح سبائك ذهب يومياً في أكتوبر مع سحب"بيغ تيكيت"

خلال السحب الذي سيقام في الثالث من نوفمبر ستقدم "بيغ تيكيت" أيضاً سيارات فاخرة، ومنها سيارة "Range Rover Velar" بقيمة 355 ألف درهم إماراتي إلى جانب الجائزة النقدية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق سيارة "BMW 840i" بقيمة 470 ألف درهم إماراتي في الأول من أكتوبر، وسيتم إجراء السحب على هذه السيارة الفاخرة في الثالث من ديسمبر.