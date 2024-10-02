ربح سبائك ذهب يومياً في أكتوبر مع سحب"بيغ تيكيت"
سيحظى عشاق سحب "بيغ تيكيت" بفرصة رائعة في شهر أكتوبر، حيث يقدم هذا الشهر فرصاً للفوز بجوائز مذهلة. حيث يحصل المشاركون على فرصة الفوز بسبيكة من الذهب عيار 24 قيراطاً كل يوم طوال الشهر.
ابتداءً من الثاني من أكتوبر، مع شراء كل تذكرة سيدخل المشاركون تلقائياً في سحب إلكتروني، مما يمنح الفائز المحظوظ فرصة الفوز بسبيكة ذهبية قيمة يومياً. كما تضمن كل تذكرة يتم شراؤها في أكتوبر فرصة للمشاركة في السحب الكبير في الثالث من نوفمبر، حيث سيفوز مشارك محظوظ واحد بالجائزة الكبرى التي قدرها 20 مليون درهم.
فاز ثلاثة عملاء محظوظين بجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي في السحب الأسبوعي الأخير للسحب الإلكتروني الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، ومن بين الفائزين هذا الأسبوع الهندي "فيجيش فيجايان".
اشترى الوافد من ولاية كيرالا تذكرته في 26 سبتمبر، وكان الفوز بالجائزة النقدية مفاجأة بالنسبة له وجلب له لحظة فرح لا تُنسى.
كان "أنوب م ب" وهو مهندس كهربائي يبلغ من العمر 32 عاماً، يجرب حظه في العامين الماضيين. وكان "أنوب"، المقيم في دبي منذ 8 سنوات، يتشارك شراء تذكرة "بيغ تيكيت" مع مجموعة من 10 إلى 15 صديقاً.
وعندما تلقى خبر الفوز عبر مكالمة هاتفية، لم يستطع تصديق الأمر، وقال: "في البداية، شعرت بالارتباك وظننت أنها قد تكون مزحة، ولكن بعد التحقق مرتين على موقع "بيغ تيكيت"، أدركت أن الأمر حقيقي. نحن جميعاً سعداء للغاية. أخطط لتقاسم أموال الجائزة مع أصدقائي، وسنستمر بالتأكيد في شراء المزيد من التذاكر".
"ثوشارا تيكيكانييل" هي مساعدة في متجر وتبلغ من العمر 28 عاماً. تنحدر "ثوشارا" من ولاية كيرالا، وتعيش في رأس الخيمة منذ ما يقرب من عامين.
عندما تلقت خبر الفوز، شعرت بسعادة غامرة. قالت: "في البداية، اعتقدت أن المكالمة مزيفة، ولكنني شعرت بالحماس والسعادة بعد ذلك. أخبرني زملاء العمل عن سحب "بيغ تيكيت"، وكنا نتشارك شراء التذاكر كمجموعة. أخطط لتقاسم الجائزة مع زملائي، وسيساعدني الباقي على سداد بعض الديون في وطني. سأستمر بالتأكيد في شراء تذاكر "بيغ تيكيت"."
خلال السحب الذي سيقام في الثالث من نوفمبر ستقدم "بيغ تيكيت" أيضاً سيارات فاخرة، ومنها سيارة "Range Rover Velar" بقيمة 355 ألف درهم إماراتي إلى جانب الجائزة النقدية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق سيارة "BMW 840i" بقيمة 470 ألف درهم إماراتي في الأول من أكتوبر، وسيتم إجراء السحب على هذه السيارة الفاخرة في الثالث من ديسمبر.