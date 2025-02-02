"رانشز ليديز": مجتمع نسائي في دبي يربطهن بهواياتهن ويعزز صداقاتهن
على مدى العقدين الماضيين، جسدت مجموعة "رانشز ليديز" (RL)، وهي مجموعة نسائية متعددة الثقافات في دبي، الروح الحقيقية للمجتمع. ومع أكثر من 300 عضوة و32 دائرة هواية، سهلت لقاءات المجموعة تكوين صداقات جديدة وسط مساعي إبداعية مشتركة.
إن فوزهم الأخير بالفئة الذهبية في برنامج إثراء التمكين للمؤسسات غير الربحية التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي يجعلهم حاملي شعلة "يداً بيد" - شعار دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، الذي يتم الاحتفال به باعتباره عام المجتمع.
يعود تاريخ تأسيس هذه المجموعة النشطة إلى عام 2005 عندما انتقلت المغتربة الاسكتلندية "كارول بينبريك" لأول مرة إلى المرابع العربية بعد التقاعد. كانت عازمة على عدم عيش حياة مملة وهادئة. وفي إحدى بعد الظهيرة، تجولت في مجتمع الفيلات لتوزيع المنشورات عن صباح القهوة، وحضر أكثر من 30 امرأة.
وقالت لصحيفة خليج تايمز : "كنت زوجة مهاجرة معظم حياتي وسافرت حول العالم مع زوجي. كنت أعرف ما يعنيه أن تكون في مدينة جديدة، وحيدة ومحاصرة بلا شيء تفعله ولا مكان تذهب إليه. كانت الفكرة وراء Ranches Ladies (RL) هي إعطاء النساء فرصة لتكوين صداقات وإيجاد منافذ إبداعية في حياتهن اليومية ".
تبلغ بينبريك من العمر نحو 80 عاماً، وهي الآن الرئيس الفخري، ولديها جدول أعمال مزدحم، حيث تدير خمس حلقات وتحضر العديد من الحلقات الأخرى.
من تزيين الأشياء إلى سرد القصص وقراءة الشعر والمشي لمسافات طويلة والرقص الجماعي والبستنة، تجتمع دوائر الهوايات أسبوعيًا أو شهريًا. هناك أيضًا بازارات عيد الميلاد السنوية وإفطارات رمضان وأيام الغداء الدولية ورحلات الشاي بعد الظهر ومواعيد مشاهدة الأفلام التي يستمتع بها الأعضاء معًا.
دافئ ومرحب
كانت المشاركة في المجموعة بمثابة منقذ حياة للعديد من السيدات. عندما انتقلت المغتربة الباكستانية عائشة صالح لأول مرة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، كانت تعيش حياة جديدة خالية من الأبناء حيث كان طفلاها يدرسان في الخارج. تتذكر صالح: "شعرت بالضياع والاكتئاب. عندما سمعت عن مجموعة رانشز ليديز، قررت حضور إحدى جلسات القهوة الصباحية الخاصة بهن. كنت متوترة ومترددة في البداية، لكن كل ذلك تغير عندما اختلطت بالسيدات. لقد كن ودودات ومرحبات للغاية".
إنها من هواة الخياطة، وهي الآن جزء من مجموعة خياطة اللحاف في RL، فضلاً عن دوائر السينما والبستنة. قبل بضع سنوات، تولت إدارة دائرة الفسيفساء وأدارت الدروس في مسكنها. تقول صالح: "كوني جزءًا من هذه المجموعة وخاصة إدارة دائرة الفسيفساء عزز ثقتي بنفسي وتقديري لذاتي".
صداقات دائمة
نشأت المغتربة الهندية "راجول تشاندر" في بلدة صغيرة في الهند ولم تتفاعل قط مع أشخاص من جنسيات أخرى. وفي RL، وجدت المنصة المثالية للتعرف على الثقافات الأخرى. تدير مرتين في الأسبوع حلقة فنية في منزلها لتوجيه الأعضاء لرسم لوحاتهم القماشية. قبل ساعات من الفصل، يمتلئ منزلها دائمًا برائحة كعك الموز والجزر الذي تخبزه لاستراحة الشاي. وأشارت إلى أنها "كوّنت بعض الصداقات الدائمة مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. عندما نجلس لتناول الشاي والدردشة، أجد الكثير من التشابه حتى في تنوعنا، وذلك بفضل اهتماماتنا المشتركة وشغفنا بالفن".
من أكثر ذكرياتها العزيزة في Ranches Ladies هي غداء ديوالي الذي استضافته مع عضوتين أخريين في منزلها العام الماضي. قالت: "كان الجميع يرتدون ملابس هندية تقليدية. أجرينا مناقشة قصيرة قبل الغداء حول التوابل الهندية ووصفات المهرجان والأقمشة. شعرت بالرضا الشديد لتقديم ثقافتنا للآخرين".
الجميع مدعوون
حتى سكان دبي الذين يعيشون خارج المرابع العربية يمكنهم الانضمام إلى هذه المنظمة غير الربحية التي تبلغ رسوم العضوية السنوية فيها 120 درهمًا إماراتيًا.
"غالبًا ما تجد النساء اللاتي كبر أطفالهن وانتقلوا من منزل العائلة صعوبة في تكوين صداقات في مدينة جديدة. لذا، نقدم لهن عدة طرق لتكوين علاقات وإبقاء أنفسهن مشغولات"، كما أشارت هايت زيريلي، الرئيسة الحالية لشركة RL.
وأضافت أن العديد من السيدات اكتشفن مواهبهن الخفية خلال مشاركتهن في دوائر الهوايات وحولن شغفهن إلى مشاريع تجارية صغيرة لكسب دخل إضافي.
وأضاف زيريلي: "نحن نعمل دائمًا على تمكين وإثراء أعضائنا من خلال تعريفهم بلغة جديدة، ومساعدتهم على تسويق إبداعاتهم، وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة بشكل أكبر في المجتمع".
قبل ثماني سنوات، عندما تقاعدت جاكي داير من العمل، كانت تخشى الأيام الوحيدة التي تنتظرها. ولكن في الواقع، حدث العكس. فبصفتها منسقة الدوائر، كانت دائمًا لديها أسبوع كامل.
"هذا الدور يبقيني مشغولة للغاية حيث يتعين عليّ متابعة جميع الدوائر الـ 32. مرة واحدة في الأسبوع أذهب إلى دوائر الرقص الجماعي والبيلاتس التي تحافظ على قوة عظامي وتوازني ثابتًا. بصفتي بستانية متحمسة وقارئة متعطشة، أقوم بإدارة دائرة الكتب بالإضافة إلى دائرة البستنة. أنا جديدة إلى حد ما في مجموعة الديكوباج، لكنني قمت مؤخرًا بتزيين صينية ووعاء نبات،" كما قالت.
"من الواضح أنه لا توجد لحظة مملة أبدًا بالنسبة لسيدات المزارع."