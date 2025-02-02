"رانشز ليديز": مجتمع نسائي في دبي يربطهن بهواياتهن ويعزز صداقاتهن

نشأت المغتربة الهندية "راجول تشاندر" في بلدة صغيرة في الهند ولم تتفاعل قط مع أشخاص من جنسيات أخرى. وفي RL، وجدت المنصة المثالية للتعرف على الثقافات الأخرى. تدير مرتين في الأسبوع حلقة فنية في منزلها لتوجيه الأعضاء لرسم لوحاتهم القماشية. قبل ساعات من الفصل، يمتلئ منزلها دائمًا برائحة كعك الموز والجزر الذي تخبزه لاستراحة الشاي. وأشارت إلى أنها "كوّنت بعض الصداقات الدائمة مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. عندما نجلس لتناول الشاي والدردشة، أجد الكثير من التشابه حتى في تنوعنا، وذلك بفضل اهتماماتنا المشتركة وشغفنا بالفن".