"راندي زوكربيرج": أبوظبي ودبي وجهتان رئيسيتان لدعم الشركات الناشئة

قالت راندي زوكربيرج، شقيقة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج: "إن أحد أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام في كونك رائد أعمال هنا هي فرصة الحصول على كل شيء في متناول يدك، من الموضة والإعلام والثقافة إلى التمويل، كلها موجودة في نفس المكان".

وأضافت:" أثناء عملي في الولايات المتحدة، كنا معزولين جداً في وادي السيليكون. هناك، كان عليك الطيران لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز السياسات أو التمويل أو الإعلام. أما هنا، فتتمكن من الإبداع والبناء في منطقة تجمع هذه الصناعات جنباً إلى جنب، مما يتيح تبادل المعرفة، وهو ما يعد حقاً هدية. هذا يعزز قدرة هذه المنطقة على تحقيق الكثير من النجاح."