"راندي زوكربيرج": أبوظبي ودبي وجهتان رئيسيتان لدعم الشركات الناشئة
أشادت "راندي زوكربيرج"، المديرة السابقة للتسويق في فيسبوك والرئيسة التنفيذية لشركة زوكربيرج ميديا، يوم الأربعاء بدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في إنشاء بيئة مواتية لرجال الأعمال والشركات الناشئة، حيث يمكنهم الوصول بسهولة إلى الجهات التنظيمية والممولين "بلمسة إصبع".
قالت راندي زوكربيرج، شقيقة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج: "إن أحد أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام في كونك رائد أعمال هنا هي فرصة الحصول على كل شيء في متناول يدك، من الموضة والإعلام والثقافة إلى التمويل، كلها موجودة في نفس المكان".
وأضافت:" أثناء عملي في الولايات المتحدة، كنا معزولين جداً في وادي السيليكون. هناك، كان عليك الطيران لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز السياسات أو التمويل أو الإعلام. أما هنا، فتتمكن من الإبداع والبناء في منطقة تجمع هذه الصناعات جنباً إلى جنب، مما يتيح تبادل المعرفة، وهو ما يعد حقاً هدية. هذا يعزز قدرة هذه المنطقة على تحقيق الكثير من النجاح."
وأوضحت:"لقد برزت أبوظبي ودبي كوجهتين رئيسيتين لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مختلف مجالات التكنولوجيا. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لبعض الشركات الناشئة التي حققت نجاحاً عالمياً، وذلك بفضل الدعم التنظيمي والمالي المقدم لهذه الشركات الناشئة لتوسيع نطاق عملياتها".
وقالت خلال إلقائها كلمة رئيسية في اليوم الأول من قمة أسبوع الأعمال في أبوظبي يوم الأربعاء: "من المثير حقاً ما يحدث هنا بالنسبة لرجال الأعمال، حيث يتمكنون من البناء في بيئة قد لا تتمتع بنفس الإرث التنظيمي الموجود في البلدان الأخرى، ومع ذلك يتمكنون من بناء ذلك من الألف إلى الياء".
قالت راندي زوكربيرج: "من المثير للغاية مقابلة العديد من رواد الأعمال هنا ... أنا أقدر حقاً الفرصة المتاحة لنا جميعاً مع كل هذه التكنولوجيا الناشئة".
وأوضحت أن جزءاً أساسياً من بناء مركز تكنولوجي حيوي هو التأكد من أن جميع رواد الأعمال لديهم الموارد الضرورية، مثل تلك المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
"لا يوجد نجاح بين عشية وضحاها"
وكانت راندي زوكربيرج واحدة من أوائل الأشخاص القلائل الذين انضموا إلى فيسبوك بناءً على طلب شقيقها مارك في غرفة صغيرة تضم 10 أشخاص فقط.
قالت: "أعتقد أن الكثير مما نراه من ابتكارات نعتبره نجاحاً بين عشية وضحاها. هناك الكثير من الضغوط على رواد الأعمال اليوم لإعادة الاستثمار بسرعة، ولكن من المهم حقاً أن نتذكر أن أي شيء يستحق البناء حقاً، ويصل إلى مليارات الأشخاص، لا يوجد شيء اسمه النجاح بين عشية وضحاها. كل شيء يستحق البناء من خلال سنوات طويلة من الاشراف والإبداع والتكرار."
قالت: "لقد عملت في حوالي 20 وظيفة لأنني كنت من بين القلائل غير المهندسين في الشركة في البداية. لذا، كان لدي حوالي 10 بطاقات عمل مختلفة تحمل عناوين متنوعة، اعتماداً على الشخص الذي كنت سألتقي به في ذلك اليوم. وكانت ميزانية التسويق الخاصة بي بالكامل في العام الأول من وجود فيسبوك عبارة عن صندوق واحد من القمصان."
الأفكار الرائعة تأتي من الأشخاص الصغار
وقالت راندي إن فيسبوك استضافت أيضاً فعاليات "هاكاثون" في مراحلها الأولية، حيث كان المشاركون أحراراً تماماً في العمل على أي شيء يخطر ببالهم ولم يتمكنوا من إنجازه في وظائفهم اليومية.
قالت راندي خلال الخطاب الرئيسي: "بدأنا نلاحظ مع زيادة عدد هذه الفعاليات أن هناك الكثير من الأفكار الرائعة، لكنها لم تأتِ أبداً من الأشخاص الذين توقعناهم أو من كبار الموظفين في الشركة. كانت أفضل الأفكار تأتي دائماً من الأشخاص المبتدئين الذين كانوا يخشون التحدث خلال النهار، أو من الأشخاص القادمين من صناعات مختلفة، أو من أولئك الذين عادوا من إجازة الأبوة وكان لديهم الوقت للتفكير. وفجأة، ما لاحظناه هو أننا خلقنا، عن طريق الصدفة تقريباً، بيئة شعر فيها كل شخص وكأنه رائد أعمال خاصة به."
أوضحت راندي خلال عملها لمدة عشر سنوات في فيسبوك أن كل فكرة تقريباً أصبحت أحد أفضل المنتجات أو أكبر مولدات الإيرادات للشركة جاءت من إحدى هذه الهاكاثونات.
كما شجعت الناس على الحلم والمخاطرة.