"راشد في قلوبنا": محمد بن راشد يُحيي ذكرى والده المؤسس ويشارك دروساً خالدة في القيادة والحكمة

"رحم الله والدي"... بهذه الكلمات، اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة مؤثرة وجهها لوالده الراحل، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تكريماً لذكراه وإرثه.

يُصادف هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثون لوفاة الشيخ راشد، باني دبي، الذي حكم الإمارة من عام 1958 حتى وفاته في 7 أكتوبر 1990. وخلال تلك السنوات التأسيسية الحاسمة من عمر الدولة، تقدمت الإمارة بسرعة من منطقة فقيرة اقتصادياً إلى منطقة شهدت طفرة تنموية كبرى.

دروس في القيادة والحكمة الخالدة

بمناسبة هذه الذكرى، شارك صاجب السموالشيخ محمد بن راشد مع العالم بعضاً من الدروس التي لا تُقدّر بثمن والتي ورثها عن والده الشيخ راشد، وهي دروس في القيادة والتواصل الفعال والتعاطف والحكمة الخالدة.

وقال سموه : "في ذكرى رحيله، نستذكر روحه ودروسه؛ نستذكر حكمته ومنجزات حكمه؛ نستذكر إخلاصه في خدمة وطنه وبناء مجد شعبه". وأضاف: "ستبقى مآثره حية عبر الأجيال وعلى مر الزمان. ففي قلوبنا، كان راشد - وسيظل دائماً - حاضراً".

وشارك سموه عبر منصة "إكس" (X) مقاطع له مع والده، إلى جانب صور بالأبيض والأسود للشيخ راشد.