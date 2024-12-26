راشد الكتبي وأسرار ترويض الصقور للفوز في المسابقات

وانطلقت منافسات البطولة التي استمرت أربعة أيام في 22 ديسمبر، وشارك فيها 419 صقاراً من مختلف أنحاء الإمارات، حيث حصل الفائزون بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والفائزون بالمركز الثاني على 25 ألف درهم، والفائزون بالمركز الثالث على 15 ألف درهم، والفائزون بالمركز الرابع على 10 آلاف درهم، والفائزون بالمركز الخامس على 5 آلاف درهم.