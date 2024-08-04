راشد القمزي يتوج بلقب"الماتش ريس" في النرويج

أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أمس، لقب سباق "الماتش ريس" ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام في مدينة تونسبرج بالنرويج، بمشاركة 18 زورقاً نافست على لقب "الماتش ريس" في التصفيات المختلفة. وتمكن القمزي من التأهل عبر جميع التصفيات حتى التصفية الأخيرة والتي تفوق من خلالها على المتسابقة السويدية ماتيلدا ويتبيرج ليفوز بلقب "الماتش ريس" أحد ألقاب الجولة.

وينطلق اليوم الأحد، السابق الختامي والرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والذي يحدد بطل الجولة، فيما يشهد اليوم السبت، سباق “أفضل زمن”.

ويسعى فريق أبوظبي عن طريق نجمه راشد القمزي للدفاع عن لقب البطولة والذي أحرزه الموسم الماضي، ويشارك أيضاً زورق أبوظبي 36، بقيادة منصور المنصوري، في المنافسة والدفاع عن الصدارة إلى جانب القمزي.