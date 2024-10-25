"رادو محمد": 50 عاماً من الإنتماء والعمل في دبي

ابنه فهد، الذي يشغل الآن منصب مدير العمليات في شركة خدمات رائدة، يتذكر باعتزاز الفترة التي قضاها في بر دبي، ويقول: "لم يكن منزلنا مجرد مكان للعيش فيه - بل كان رمزاً للترابط. كل مساء، بعد إدارة المتجر، كان والدي يعود إلى المنزل، وكنا ننتظر بفارغ الصبر لنخبره عن يومنا"، وأضاف: "كان يوم الخميس مميزاً - كنا نجتمع حول التلفزيون لمشاهدة فيلم هندي على القناة 33 (دبي ون الآن). تلك اللحظات البسيطة من الترابط الأسري، حول شيء بسيط مثل فيلم، هي بعض من أعز الذكريات لدي".