رادارات صامتة لضبط المخالفات المرورية في أحياء دبي

تعتزم شرطة دبي تركيب "رادارات صامتة" في الأحياء السكنية، حسبما كشفت صحيفة خليج تايمز، وتسمى هذه الأجهزة "صامتة" لأنها لا تومض كما تفعل الرادارات التقليدية.

وقال مصدر مسؤول في الشرطة إنها تهدف إلى اكتشاف أكثر من مجرد مخالفات السرعة، وذلك لتشجيع السائقين على الحفاظ على ممارسات السلامة المناسبة مثل ارتداء أحزمة الأمان والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة.