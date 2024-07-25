رادارات صامتة لضبط المخالفات المرورية في أحياء دبي
تعتزم شرطة دبي تركيب "رادارات صامتة" في الأحياء السكنية، حسبما كشفت صحيفة خليج تايمز، وتسمى هذه الأجهزة "صامتة" لأنها لا تومض كما تفعل الرادارات التقليدية.
وقال مصدر مسؤول في الشرطة إنها تهدف إلى اكتشاف أكثر من مجرد مخالفات السرعة، وذلك لتشجيع السائقين على الحفاظ على ممارسات السلامة المناسبة مثل ارتداء أحزمة الأمان والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة.
ويستخدم بعض السكان الهواتف المحمولة أو لا يربطون حزام الأمان أثناء القيادة داخل الأحياء عند مرورهم السريع بالبقالة، على الرغم من أن قانون المرور يسري حتى عند القيادة داخل الأحياء السكنية، حيث يمكن أن يؤدي عدم ربط حزام الأمان إلى غرامة قدرها 400 درهم و 4 نقاط سوداء، في حين أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يمكن أن يؤدي إلى غرامة قدرها 800 درهم و 4 نقاط سوداء.
ولم يتضح على الفور متى سيتم تركيب الرادارات الصامتة.
وذكرت الشرطة أنه يتم دائماً التحقق من الغرامات المتعلقة بالسلوك قبل إصدارها.
وقالت سلمى محمد راشد المري، رئيس قسم التوعية المرورية: "يقوم ضباط شرطة دبي دائماً بالتأكد من الغرامات التي يتم ضبطها على مقاطع الفيديو قبل فرضها، خاصة في ما يتعلق بالمخالفات السلوكية مثل إمساك الهواتف وربط أحزمة الأمان".
أكثر من مجرد السرعة
وأوضح حسن علي طالب الحمر من إدارة تقنية المرور أن هناك أنواعاً مختلفة من الرادارات في دبي. قال: "يعتقد الكثير من الناس أنه يتم رصد السرعة فقط، ولكن يتم التقاط المنعطفات غير القانونية أيضاً وغيرها من المخالفات المرورية."
ووفقاً لضابط شرطة دبي، تتميز طرق الإمارات بمجموعة من "أنظمة إدارة حركة المرور المتطورة"، حيث تكتشف استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والمخالفات المتعلقة بحزام الأمان، من بين أمور أخرى.
وتستطيع الرادارات المثبتة على طرقات دبي رصد ستة مسارات رئيسية على الطريق السريع، بالإضافة إلى مسارين جانبيين. ويمكنها قراءة لوحات الترخيص وتحديد ما إذا كانت محجوبة أو مخفية بأي شكل من الأشكال.
ويمكن لهذه الأجهزة عالية التقنية اكتشاف السرعة والمخالفات الأخرى حتى لو كانت السيارة محجوبة جزئياً بواسطة سيارة أخرى.
وشددت الضابطة سلمى على أنه يتعين على سائقي السيارات في دبي التوقف بشكل كامل عند تقاطعات المشاة. وعليهم الانتظار حتى يعبر المشاة بالكامل. ويعاقب على عدم القيام بذلك بغرامة قدرها 500 درهم.
مركز التحكم
ولا تتم مراقبة طرقات دبي عن طريق هذه الرادارات المتطورة فحسب، بل عن طريق شاشات ضخمة داخل مركز التحكم لقيادة شرطة دبي. وكما أوضح الرائد محمد شهريار البلوشي، مساعد مدير مركز مراقبة القيادة: "من مركز قيادة شرطة دبي، يمكننا التحقق من خلال الكاميرات من حركة المرور على الطريق، وإذا كان هناك أي شيء يعطل حركة المرور، وإذا كان أي سائق يحتاج إلى مساعدة، فإننا نقوم بإرسال دورية شرطة مباشرة للإشراف على الوضع وتقييمه من مركز القيادة".
وأضاف النقيب ماجد القاسم رئيس العمليات المتخصصة: "نقوم بمراقبة كافة الطرق من هذه الغرفة، حيث أظهرت الشاشة حافلتين تابعتين لهيئة الطرق والمواصلات تعرقلان الطريق، ومن شاشة مركز القيادة شوهدت دورية الشرطة تصل إلى مكان الحادث وتقوم بإرشاد سائقي السيارات الآخرين لتغيير المسارات ومساعدة ركاب الحافلة على الانتقال إلى حافلة أخرى. وقال: "لدينا أصول متعددة موزعة في جميع أنحاء دبي، مثل سيارات الإسعاف والدوريات الجاهزة للإرسال في حالات الطوارئ".
علاوة على ذلك، تعمل إدارة التوعية بشرطة دبي على توعية السائقين بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة، مع فرض غرامات تصل إلى 400 درهم على هذه المخالفة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الأنظمة المتقدمة لا يقتصر فقط على إصدار الغرامات، بل الحفاظ على الطرق آمنة للجميع.
وأكدت الشرطة بأن العديد من السائقين على علم بموقع هذه الرادارات ويميلون إلى التباطؤ وفقاً لذلك. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأساسي للهيئة هو الحفاظ على سرعة قيادة ثابتة وآمنة، بدلاً من القبض على السائقين المسرعين متلبسين.