رائد الجينوم في شرطة دبي يحدث تحولاً في التحقيقات الجنائية

ومع استمراره في دراساته، أدرك الدكتور المري النقص في تمثيل البيانات الوراثية العربية في الأبحاث العالمية. وأشار إلى ذلك بقوله: "أثناء دراستي للدكتوراه، أدركت أن هناك فجوات كبيرة، وخاصة من الشرق الأوسط. وكان هدف عملي هو سد هذه الفجوة، مما أدى إلى تحديد ملايين الطفرات الجينية الفريدة لمنطقتنا. ويمكن أن تكون هذه المعلومات محورية في قضايا الطب الشرعي، مما يسمح لنا بتحديد النسب وحتى ربط المشتبه بهم بالجرائم".