رائد الأعمال الذي شيّد المعالم وبنى حياة الناس "حسين خانصاحب

قال متذكراً: "عندما كنت أذهب إلى مكتب الإدارة، كنت أجده في الأسفل مع ابنه طارق يتناقشان في شؤون الشركة. كان هناك مشروع لبناء 34 منزلاً في رأس الخيمة قامت الشركة بإنشائه، وطُلب مني تسليم هذه المنازل إلى الحكومة بحكم أنني من الإمارة. وخلال سير العملية، كان يسألني باستمرار عن المنازل وما إذا كان الناس قد سكنوها. كان الأهم عنده أن يسكن هذه البيوت المحتاجون فعلاً."