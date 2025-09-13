رائد الأعمال الذي شيّد المعالم وبنى حياة الناس "حسين خانصاحب

نعى مجتمع الإمارات العربية المتحدة رجلا صاحب رؤية في مجال البناء وفاعل خير "حسين عبد الرحمن خانصاحب". تولى حسين إدارة شركة خانصاحب للهندسة المدنية عام ١٩٥٤ بعد وفاة عمه، وتمكن من تحويلها إلى واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في قطاع البناء.
أحد موظفي الشركة تذكره كشخص "لم يكن يرد محتاجاً أبداً" وكان همّه الأول الناس. حسن الأمير، مدير مشروع أول في إدارة المرافق بمجموعة خانصاحب، يعمل في المؤسسة منذ عشر سنوات، وكان على تواصل وثيق مع حسين.
قال متذكراً: "عندما كنت أذهب إلى مكتب الإدارة، كنت أجده في الأسفل مع ابنه طارق يتناقشان في شؤون الشركة. كان هناك مشروع لبناء 34 منزلاً في رأس الخيمة قامت الشركة بإنشائه، وطُلب مني تسليم هذه المنازل إلى الحكومة بحكم أنني من الإمارة. وخلال سير العملية، كان يسألني باستمرار عن المنازل وما إذا كان الناس قد سكنوها. كان الأهم عنده أن يسكن هذه البيوت المحتاجون فعلاً."
وبحسب حسن، فإن روح العطاء لدى حسين لم يكن لها حدود. وقال: "لا أذكر في أي وقت أنه ردّ شخصاً محتاجاً، سواء جاء إلى منزله أو إلى مكتبه. لم يكن يرفض أحداً أبداً."
وأضاف: "الأهم بالنسبة له كان كيف يعامل الناس. فعندما توفي أحد موظفيه القدامى خلال جائحة كوفيد-19، سألوا زوجته عمّا تريد. وكانت هندية لكنها طلبت البقاء في دولة الإمارات. فأمر بأن تتكفل الشركة بإيجار سكنها وتجديد إقامتها. لم تكن هذه الحادثة الأولى أو الوحيدة، بل هناك وقائع كثيرة غيرها، لكن هذه شهدتُها بنفسي."
وأشار حسن إلى أن مشاريع الراحل الخيرية لم تكن مقتصرة على الإمارات، بل امتدت إلى عدة دول. وقال: "لا أعلم كم من الأيتام والأرامل سيندبونه بعد وفاته. معرفتي به كانت محدودة، لكنه كان رجلاً صاحب القلب الأطيب."
وبعد أن تولى حسين القيادة، بدأت شركة خانصاحب بالتركيز على قطاع الإنشاءات، ما أدى إلى تشييد معالم بارزة عدة في دولة الإمارات، منها كنيسة القديسة مريم عام 1967، ودوار الساعة عام 1969، ومطار الشارقة عام 1975.
وعبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، استذكر نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الراحل باعتباره "رائداً في مشاريع البنية التحتية"، وبأنه خُلد بأعماله الخيرية. كما نعاه الكثير من مستخدمي "إكس". وكتب أحدهم: "لقد فقدنا رجلاً نبيلاً، عُرف بكرمه وتواضعه وحسن خلقه، وترك أثراً باقياً في المجتمع عبر أعماله الإنسانية والخيرية."
وكتب آخر: "كل منزل بناه وكل حياة مسّها، أضاء شعلة أمل في القلوب. ستبقى ذكراه منارة تهدي على درب الإنسانية."
في عام ٢٠٢١، كرّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بجائزة أبوظبي المرموقة تقديرًا لأعماله الإنسانية. وخلال الحفل، قبّله سموه قبلة حارة على رأسه قبل أن يسلمه الجائزة.