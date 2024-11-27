رائدة الفضاء نورا المطروشي: التاريخ يُصنع أمامنا بالإمارات

وأضافت: "قد تلتقي رائد فضاء أثناء استمتاعك بفنجان القهوة في المقهى المفضل لديك، أو تلتقي برياضي أولمبي في حديقة، أو تشارك في محادثة مع رائد أعمال يشكل مستقبل الصناعات هنا. في الإمارات العربية المتحدة، النجاح ليس بعيداً، بل هو متأصّل في نسيج الحياة اليومية لدولة الإمارات وشهادة على ما هو ممكن عندما تلتقي الطموحات والفرص".