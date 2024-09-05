رئيس وزراء كيرالا: المغتربون الهنود في الإمارات سيقودون إعادة بناء "واياناد"

في الساعات الأولى من 30 يوليو، تعرضت بعض المناطق في المحافظة لأمطار غزيرة وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في واحدة من أسوأ المآسي في تاريخ الولاية. وفقاً للأرقام التي نشرها مكتب رئيس الوزراء، تم انتشال 231 جثة و212 قطعة من الأجسام، مع بقاء أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. الشهر الماضي، أجرت الولاية دفناً جماعياً للجثث غير المحددة تلاه صلاة دينية مشتركة.

ودعا فيجايان المسافرين إلى مواصلة زيارة واياناد لمساعدة المنطقة على التعافي من الكارثة. وقال: "واياناد هي وجهة خلابة ذات مناظر طبيعية خصبة وجمال طبيعي ساحر. زيارة المناطق المتضررة من الكارثة معلقة حالياً. ومع ذلك، تظل معظم واياناد مفتوحة للسياح. تلعب السياحة دوراً حاسماً في دعم المجتمع المحلي، وتساعد في دعم سبل عيش العديد من السكان".