رئيس وزراء كيرالا: المغتربون الهنود في الإمارات سيقودون إعادة بناء "واياناد"

قال رئيس وزراء ولاية كيرالا جنوب الهند إن المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيلعبون دوراً هاماً في إعادة بناء منطقة "واياناد" بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي أسفرت عن مقتل المئات ودفن مساحة كبيرة تحت الأنقاض.
وفي مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز ، قال "بيناراي فيجايان" أنه عندما تبدأ عملية إعادة بناء واياناد، فهو متأكد من أن "إخوانه وأخواته" في الإمارات "سيلعبون دوراً رائداً في هذه العملية" كما فعلوا دائماً.
وقال "لقد كان المغتربون المالاياليون دائماً في طليعة المساعدين لوطنهم الأم كلما احتاجت ولاية كيرالا إليهم". "في الآونة الأخيرة، شهدنا تدفقاً لمثل هذه المساعدات خلال إعصار أوكهي والفيضانات السابقة وكوفيد. وحتى الآن، يقدم المغتربون ومنظماتهم مساهمات كبيرة لصندوق إغاثة رئيس الوزراء. ووعد العديد منهم بإعادة بناء منازل المتضررين".
في الساعات الأولى من 30 يوليو، تعرضت بعض المناطق في المحافظة لأمطار غزيرة وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في واحدة من أسوأ المآسي في تاريخ الولاية. وفقاً للأرقام التي نشرها مكتب رئيس الوزراء، تم انتشال 231 جثة و212 قطعة من الأجسام، مع بقاء أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. الشهر الماضي، أجرت الولاية دفناً جماعياً للجثث غير المحددة تلاه صلاة دينية مشتركة.
ودعا فيجايان المسافرين إلى مواصلة زيارة واياناد لمساعدة المنطقة على التعافي من الكارثة. وقال: "واياناد هي وجهة خلابة ذات مناظر طبيعية خصبة وجمال طبيعي ساحر. زيارة المناطق المتضررة من الكارثة معلقة حالياً. ومع ذلك، تظل معظم واياناد مفتوحة للسياح. تلعب السياحة دوراً حاسماً في دعم المجتمع المحلي، وتساعد في دعم سبل عيش العديد من السكان".
وبحسب فيجايان، فإن إعادة بناء واياناد سوف تستغرق وقتاً طويلاً. وقال: "ستكون عملية طويلة الأمد. لقد اكتسبنا خبرة الفيضانات التاريخية في عام 2018، حيث كان علينا أن نتصور شيئاً شاملاً مثل مبادرة إعادة بناء كيرالا. واستغرق الأمر بضع سنوات حتى اكتمل".
وقال إن الحكومة لا تزال تقيّم الحجم الإجمالي للخسائر في واياناد. وأضاف: "بمجرد أن نحصل على الصورة الكاملة، يمكننا التخطيط لعملية إعادة البناء المناسبة". "اعتباراً من الآن، نستعد لبناء بلدة بها جميع المرافق - بما في ذلك الإسكان والصحة والتعليم والرياضة والترفيه".
وأضاف أن الحكومة ركزت خلال مرحلة إعادة التأهيل الحالية على مساعدة الناجين، حيث تم توفير أدوات العودة إلى المنزل والمساعدات المالية - بما في ذلك الإيجار والمساعدات الطارئة وأجور البطالة - للأسر النازحة.
وركزت الجهود على إعادة الطلاب النازحين إلى المدارس. وتم استيعاب طلاب من مدرستين متضررتين في معهد واحد. وقال: "لقد تأثر تعليم 650 طالباً". "ومع ذلك، منذ 27 أغسطس فصاعداً، استؤنفت الأنشطة الأكاديمية في مدرسة ميبادي الثانوية العليا. وتم إعادة إصدار الشهادات المفقودة للطلاب على أساس طارئ حتى لا يتعطل تعليمهم العالي. وتم توفير الكتب المدرسية والزي المدرسي والأدوات. ويتم ضمان أجهزة الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول والمراحيض الحيوية والأثاث وأدوات الطبخ والنقل والبنية الأساسية الإضافية بناءً على المتطلبات الفعلية على الأرض".
استقبلت المدرسة الأطفال باحتفالات العودة إلى المدرسة، وهو الأمر الذي لا يتم تنظيمه إلا في بداية العام الدراسي. ووفقاً للسلطات المحلية، تلقى جميع المعلمين المشورة اللازمة للتعامل مع الطلاب، الذين فقد العديد منهم أفضل أصدقائهم وزملائهم في الفصل.
وبحسب فيجايان، فإن أكبر إنجاز للحكومة هو تحسين نظام التنبؤ بالطقس في الولاية.
قال: "أنظمة التنبؤ بالانهيارات الأرضية في بلدنا لا تزال في مرحلة الطفولة." وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بالانهيارات الأرضية بدقة أو منعها بالكامل، لكن يمكن تقليل تأثيراتها. لتحقيق ذلك، يجب تحسين نظام التنبؤ بالطقس الرسمي على المستوى الوطني. ويتعين تسريع هذا التحسين من خلال مزيد من الأبحاث المكثفة التي تقوم بها الوكالات الوطنية المعنية. هذه هي الدروس الرئيسية التي نستخلصها من هذه الكارثة."
وقال إن الولاية أنشأت معهداً لدراسات تغير المناخ في كيرالا وبعثة التكيف مع تغير المناخ للاستعداد بشكل أكبر للكوارث الطبيعية. وأضاف: "قررت حكومة كيرالا التركيز على استخدام الأراضي وأنظمة الإنذار المبكر المحلية القائمة على المجتمع. وسيتم بناء ملاجئ الإغاثة القائمة على المجتمع في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية أيضاً، كما هو الحال في المناطق الساحلية".