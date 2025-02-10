رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في القمة العالمية للحكومات

وخلال زيارته ما بين 10 إلى 11 فبراير، سيلقي "شريف" الخطاب الرئيسي في اليوم الأول من القمة العالمية بعد ظهر الثلاثاء، مسلطاً الضوء على رؤية الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنمو الاقتصادي الشامل والتحول الرقمي وإصلاحات الحوكمة.