رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في القمة العالمية للحكومات
سيقوم رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف" بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لمدّة يومين للمشاركة في القمة العالمية للحكومات. وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة منذ توليه منصبه في مارس 2024.
وسيرافقه وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية "محمد إسحاق دار" وأعضاء رئيسيين آخرين في مجلس الوزراء.
وستجمع القمة عدداً كبيراً من رؤساء الدول، وصناع السياسات العالميين، وشخصيات بارزة من القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة والابتكار والتعاون الدولي.
وخلال زيارته ما بين 10 إلى 11 فبراير، سيلقي "شريف" الخطاب الرئيسي في اليوم الأول من القمة العالمية بعد ظهر الثلاثاء، مسلطاً الضوء على رؤية الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنمو الاقتصادي الشامل والتحول الرقمي وإصلاحات الحوكمة.
وسيعقد أيضاً اجتماعات ثنائية مع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي رؤساء الدول المشاركة وكبار المدراء التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات الكبرى.
وتتمتع باكستان والإمارات العربية المتحدة بعلاقات أخوية عميقة مبنية على الثقة المتبادلة والتفاهم والتعاون طويل الأمد الذي يعود بالنفع على الطرفين. وتظل الإمارات العربية المتحدة واحدة من الشركاء الاقتصاديين والاستراتيجيين الرئيسيين لباكستان، مع تعاون قوي في قطاعات متعددة.
وتستمر الجالية الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعدّ ثاني أكبر جالية باكستانية في العالم، في لعب دور محوري في تنمية ونجاح كلا البلدين، حيث تعمل كجسر بين البلدين.